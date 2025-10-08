به گزارش ایلنا، بیژن طاهری، سرپرست تیم فوتبال استقلال، درباره وضعیت سرمربی تیم و برنامه‌های پیش‌رو توضیحاتی ارائه داد. او گفت: «بعد از مصاحبه با شما خداحافظی کردم و پس از رفتن ساپینتو نیز او با بازیکنان خداحافظی کرد و به آنها گفت 'See you soon'.»

وی درباره ادامه فعالیت ساپینتو تاکید کرد:«بعد از بازی به شما هم گفتم ساپینتو به کار خود ادامه خواهد داد و هیأت مدیره و آقای تاجرنیا نیز از او حمایت می‌کنند. تصمیم نهایی در این خصوص با هیأت مدیره و آقای تاجرنیا خواهد بود و در نهایت این تصمیم اتخاذ شد که ساپینتو در استقلال بماند.»

سرپرست استقلال همچنین درباره زمان آغاز تمرینات تیم گفت: «تمرینات ما از روز جمعه آغاز می‌شود.»

در پاسخ به پرسشی درباره تقویت کادر فنی، طاهری اظهار داشت: «در این زمینه اطلاعی ندارم و هنوز تصمیم مشخصی گرفته نشده است.»

او در ادامه به مسائل مربوط به مکان برگزاری دربی اشاره کرد و گفت: «هنوز چیزی در این مورد به ما اعلام نشده است و یک خبرگزاری پیشنهادی را مطرح کرد که تمامی رسانه‌ها آن را بازتاب دادند. برای ما کیفیت زمین اهمیت دارد و نه محل برگزاری مسابقه. اگر ورزشگاه پارس شیراز برای برگزاری دربی انتخاب شود، ما مشکلی نخواهیم داشت.»

بیژن طاهری در پایان افزود: «وظیفه من سرپرستی تیم و حضور بازیکنان در استادیوم است. همه بازیکنان پس از بازی در اختیار خودشان هستند و بازگشت به خانه بر عهده خود آنهاست. تصمیم‌گیری در خصوص تمرینات یا برنامه‌های بعد از بازی با توجه به شرایط تیم و برنامه‌های هیأت مدیره انجام می‌شود.»

