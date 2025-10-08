خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بیژن طاهری: ساپینتو در استقلال می‌ماند

بیژن طاهری: ساپینتو در استقلال می‌ماند
کد خبر : 1697519
لینک کوتاه کپی شد.

سرپرست استقلال اعلام کرد که ریکاردو ساپینتو با حمایت هیأت مدیره و آقای تاجرنیا به کار خود ادامه خواهد داد و تمرینات تیم از روز جمعه آغاز می‌شود.

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری، سرپرست تیم فوتبال استقلال، درباره وضعیت سرمربی تیم و برنامه‌های پیش‌رو توضیحاتی ارائه داد. او گفت: «بعد از مصاحبه با شما خداحافظی کردم و پس از رفتن ساپینتو نیز او با بازیکنان خداحافظی کرد و به آنها گفت 'See you soon'.»

وی درباره ادامه فعالیت ساپینتو تاکید کرد:«بعد از بازی به شما هم گفتم ساپینتو به کار خود ادامه خواهد داد و هیأت مدیره و آقای تاجرنیا نیز از او حمایت می‌کنند. تصمیم نهایی در این خصوص با هیأت مدیره و آقای تاجرنیا خواهد بود و در نهایت این تصمیم اتخاذ شد که ساپینتو در استقلال بماند.»

سرپرست استقلال همچنین درباره زمان آغاز تمرینات تیم گفت: «تمرینات ما از روز جمعه آغاز می‌شود.»

در پاسخ به پرسشی درباره تقویت کادر فنی، طاهری اظهار داشت: «در این زمینه اطلاعی ندارم و هنوز تصمیم مشخصی گرفته نشده است.»

او در ادامه به مسائل مربوط به مکان برگزاری دربی اشاره کرد و گفت: «هنوز چیزی در این مورد به ما اعلام نشده است و یک خبرگزاری پیشنهادی را مطرح کرد که تمامی رسانه‌ها آن را بازتاب دادند. برای ما کیفیت زمین اهمیت دارد و نه محل برگزاری مسابقه. اگر ورزشگاه پارس شیراز برای برگزاری دربی انتخاب شود، ما مشکلی نخواهیم داشت.»

بیژن طاهری در پایان افزود: «وظیفه من سرپرستی تیم و حضور بازیکنان در استادیوم است. همه بازیکنان پس از بازی در اختیار خودشان هستند و بازگشت به خانه بر عهده خود آنهاست. تصمیم‌گیری در خصوص تمرینات یا برنامه‌های بعد از بازی با توجه به شرایط تیم و برنامه‌های هیأت مدیره انجام می‌شود.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ