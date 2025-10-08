چمن شهرقدس آبیاری نشد، کیفیت بازی استقلال تحت تاثیر بود

به گزارش ایلنا، با گذشت یک هفته از دیدار دوم استقلال مقابل المحرق بحرین در رقابت‌های آسیایی که با شکست یک بر صفر همراه بود، موضوع رعایت پروتکل آبیاری زمین چمن ورزشگاه شهرقدس مطرح شد.

بیژن طاهری در این باره گفت: «آبیاری زمین چمن طبق پروتکل مشخصی انجام می‌شود، اما در دو بازی اخیر ما در شهرقدس این دستورالعمل رعایت نشده است. وقتی زمین به‌درستی آبیاری نشود، توپ به شکل طبیعی حرکت نمی‌کند.»

او افزود: «در جریان بازی با المحرق، حتی در بین دو نیمه این موضوع را به مسئولان ورزشگاه منتقل کردم، اما کسی پاسخگو نبود و توجهی نشد. منتظر فرصتی بودم تا مسئله را به گوش مسئولان برسانم.»

طاهری در پایان تاکید کرد: «مسئولان ورزشگاه باید بدانند این پروتکل مورد تایید مربیان خارجی ما است. در نیمه دوم بازی به من گفته شد پمپ‌های آبیاری خراب است، اما بعد از پایان مسابقه متوجه شدم پمپ‌ها در حال کار بودند.»

