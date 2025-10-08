خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
طاهری درباره شایعه حضور پورشه رامین رضاییان در ورزشگاه:

هیچ بازیکنی با خودروی شخصی نمی‌آید!

سرپرست استقلال، شایعات درباره ورود رامین رضاییان با خودروی شخصی به استادیوم تختی را تکذیب کرد و تاکید کرد بازیکنان پس از بازی آزادند مسیر بازگشت خود را انتخاب کنند.

به گزارش ایلنا، پس از انتشار تصاویری از یک خودروی پورشه سفید هنگام ورود کاروان استقلال به ورزشگاه تختی تهران، شایعاتی مبنی بر حضور رامین رضاییان با خودروی شخصی مطرح شد. این خودرو که برای خبرنگاران و علاقه‌مندان فوتبال آشنا بود، باعث شد تا سوالاتی درباره نحوه حضور ستاره آبی‌پوشان در ورزشگاه ایجاد شود.

بیژن طاهری، سرپرست تیم استقلال، در واکنش به این شایعه تاکید کرد: «من بعد از بازی هم صحبت کردم. هیچ بازیکنی خودش با خودروی شخصی به استادیوم نمی‌آید، اما شاید ماشین او را پسرخاله یا برادرش به استادیوم بیاورد.»

او در ادامه توضیح داد: «بازیکنان بعد از پایان بازی در اختیار خودشان هستند. وقتی بازیکن ما در شرق تهران زندگی می‌کند، منطقی است که بعد از بازی، او را از شرق تهران به غرب تهران ببرم و بعد به او بگویم دوباره به شرق تهران برو؟!»

سرپرست استقلال که کمی عصبانی به نظر می‌رسید، افزود: «نکند می‌خواهید تصادف آن بازیکن پرتغالی را هم گردن من بیندازید و بگویید من باید اجازه می‌دادم که با اتوبوس تیم پرتغالی نرود و با برادرش برود؟»

او همچنین خاطرنشان کرد: «وظیفه من این است که تیم را به استادیوم بیاورم و همه هم با اتوبوس بیایند. چون بعد از بازی برنامه تمرینی نداشتیم و به خاطر فیفادی تمرینات تعطیل بود، بازیکنان آزاد بودند که خودشان استادیوم را ترک کنند. برگشتن از استادیوم هم به عهده خودشان است.»

انتهای پیام/
