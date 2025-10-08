اعلام اسامی داوران هفته چهارم لیگ برتر فوتسال بانوان

به گزارش ایلنا، این مسابقات روز پنج‌شنبه ۱۷ آبان برگزار می‌شود و برنامه داوران و ناظران به شرح زیر است:

مس کرمان – پالایش نفت آبادان

داوران: مریم ناصری، بهاره معتمدی، الهام ایلاقی، کبری چاشتی

ناظر: لیلا معتمدی‌نیا

گلبرگ تاکستان – شرکت ملی حفاری

داوران: سمیه یدی، مینا میرفلاح، بهناز آبک، سوگند سامی، مهری نصیری

ناظر: نسیم نیری

سپاهان – استقلال

داوران: لیلا ویسی، مریم دهشت، زهره جمال‌پور، کلثوم آوخی، اعظم حسینی

ناظر: سمیه علی

ایران‌زمین ملارد – نفت امیدیه

داوران: آیدین عامری، آذر موسوی، الهه خیرگو، آنیسا اسحاقی، الهه مرادی

ناظر: فرشته شجاعی

پالایش نفت اصفهان – فولاد هرمزگان

داوران: سمیه طاهری، صحرا بابایی، ربابه سادات رضوی، معصومه مولایی، ریحانه طلیقی

ناظر: بنفشه شهیدی

مس رفسنجان – هیات فوتبال خراسان رضوی

داوران: پریا سلیمانی، فروغ تنکابنی، هانیه سالاری، زهرا عبداللهی، فاطمه جباری

ناظر: مهدیه رشیدی

