خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام اسامی داوران هفته چهارم لیگ برتر فوتسال بانوان

اعلام اسامی داوران هفته چهارم لیگ برتر فوتسال بانوان
کد خبر : 1697492
لینک کوتاه کپی شد.

کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی داوران قضاوت‌کننده دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر فوتسال بانوان را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، این مسابقات روز پنج‌شنبه ۱۷ آبان برگزار می‌شود و برنامه داوران و ناظران به شرح زیر است:

مس کرمان – پالایش نفت آبادان

داوران: مریم ناصری، بهاره معتمدی، الهام ایلاقی، کبری چاشتی

ناظر: لیلا معتمدی‌نیا

گلبرگ تاکستان – شرکت ملی حفاری

داوران: سمیه یدی، مینا میرفلاح، بهناز آبک، سوگند سامی، مهری نصیری

ناظر: نسیم نیری

سپاهان – استقلال

داوران: لیلا ویسی، مریم دهشت، زهره جمال‌پور، کلثوم آوخی، اعظم حسینی

ناظر: سمیه علی

ایران‌زمین ملارد – نفت امیدیه

داوران: آیدین عامری، آذر موسوی، الهه خیرگو، آنیسا اسحاقی، الهه مرادی

ناظر: فرشته شجاعی

پالایش نفت اصفهان – فولاد هرمزگان

داوران: سمیه طاهری، صحرا بابایی، ربابه سادات رضوی، معصومه مولایی، ریحانه طلیقی

ناظر: بنفشه شهیدی

مس رفسنجان – هیات فوتبال خراسان رضوی

داوران: پریا سلیمانی، فروغ تنکابنی، هانیه سالاری، زهرا عبداللهی، فاطمه جباری

ناظر: مهدیه رشیدی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ