اعلام اسامی داوران هفته چهارم لیگ برتر فوتسال بانوان
کمیته داوران فدراسیون فوتبال، اسامی داوران قضاوتکننده دیدارهای هفته چهارم لیگ برتر فوتسال بانوان را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، این مسابقات روز پنجشنبه ۱۷ آبان برگزار میشود و برنامه داوران و ناظران به شرح زیر است:
مس کرمان – پالایش نفت آبادان
داوران: مریم ناصری، بهاره معتمدی، الهام ایلاقی، کبری چاشتی
ناظر: لیلا معتمدینیا
گلبرگ تاکستان – شرکت ملی حفاری
داوران: سمیه یدی، مینا میرفلاح، بهناز آبک، سوگند سامی، مهری نصیری
ناظر: نسیم نیری
سپاهان – استقلال
داوران: لیلا ویسی، مریم دهشت، زهره جمالپور، کلثوم آوخی، اعظم حسینی
ناظر: سمیه علی
ایرانزمین ملارد – نفت امیدیه
داوران: آیدین عامری، آذر موسوی، الهه خیرگو، آنیسا اسحاقی، الهه مرادی
ناظر: فرشته شجاعی
پالایش نفت اصفهان – فولاد هرمزگان
داوران: سمیه طاهری، صحرا بابایی، ربابه سادات رضوی، معصومه مولایی، ریحانه طلیقی
ناظر: بنفشه شهیدی
مس رفسنجان – هیات فوتبال خراسان رضوی
داوران: پریا سلیمانی، فروغ تنکابنی، هانیه سالاری، زهرا عبداللهی، فاطمه جباری
ناظر: مهدیه رشیدی