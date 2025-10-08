میلیتائو: به فکر خداحافظی از فوتبال افتاده بودم
ادر میلیتائو، مدافع برزیلی رئال مادرید، در جریان اردوی تیم ملی کشورش از روزهای سخت مصدومیتهای پیاپی خود گفت و فاش کرد که در مقطعی از دوران درمان، حتی به بازنشستگی از فوتبال فکر کرده است.
به گزارش ایلنا، او تأکید کرد که حمایت خانواده و ایمانش به او کمک کرده تا دوباره به زمین مسابقه بازگردد.
ادر میلیتائو در نشست خبری اخیر تیم ملی برزیل با صدایی آمیخته به احساسات از مسیر دشواری که طی دو سال گذشته پشت سر گذاشته سخن گفت؛ مسیری که شامل دو مصدومیت جدی زانوی راست بود و میتوانست پایان دوران حرفهای او را رقم بزند.
او با صراحت گفت:«وقتی برای دومین بار مصدوم شدم، واقعاً به فکر خداحافظی از فوتبال افتادم. گذر از چنین وضعیتی آسان نیست.»
میلیتائو توضیح داد که در تاریکترین روزهای دوران درمان، تنها چیزی که او را نجات داد، عشق خانواده و حمایت همسر و دخترش بوده است. او افزود:«به لطف آنها و ایمانم به خدا، امروز اینجا هستم؛ قویتر از همیشه و آماده برای جنگیدن. دوران نقاهت فقط جسمی نبود، یک نبرد ذهنی هم بود؛ جنگی با ناامیدی و درد.»
این مدافع ۲۶ ساله بیش از ۴۰۰ روز از میادین دور بود و عملاً دو فصل را از دست داد. با این حال، باشگاه رئال مادرید هرگز امید خود را از دست نداد و با دو عمل جراحی موفق و برنامهای دقیق برای بازتوانی، میلیتائو توانست دوباره به اوج بازگردد.
میلیتائو ادامه داد:«دو سال خیلی سخت را پشت سر گذاشتم، با دو مصدومیت بسیار پیچیده. وقتی بار دوم اتفاق افتاد، متفاوتتر بود چون میدانستم روند درمان چطور پیش میرود. آسان نیست... باید به خانواده و به خدا تکیه کنی. این شرایط تمام عادتهای روزمرهات را از بین میبرد. ناگهان خودت را در خانه میبینی و برای کوچکترین کارها به دیگران نیاز داری. خدا را شکر میکنم که از آن دوران عبور کردم و توانستم دوباره در بالاترین سطح بازی کنم.»
اکنون، با حضور «ژابی آلونسو» روی نیمکت و حمایت کامل کادر فنی رئال مادرید، میلیتائو دوباره به یکی از مهرههای کلیدی تیم بدل شده و حتی در ترکیب تیم ملی برزیل برای جام جهانی ۲۰۲۶ نیز جایگاه ثابتی دارد.