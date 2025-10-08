ستاره لالیگا به تجاوز متهم شد

به گزارش ایلنا، قاضی پرونده با استناد به شواهد موجود اعلام کرده که این اتهامات «فراتر از گمان یا سوءظن» هستند و از مهاجم اسپانیایی خواسته شده در تاریخ ۱۳ اکتبر در دادگاه حاضر شود.

براساس رأی قاضی شعبه هشتم دادگاه بدوی یی‌ریا، شواهد کافی از وقوع دو مورد تعرض جنسی همراه با خشونت از سوی رافا میر علیه زنی ۲۱ ساله وجود دارد. در این حکم، مبلغ ۱۳ هزار و ۵۰۰ یورو وثیقه برای بازداشت موقت او تعیین شده و وکلای بازیکن درخواست کرده‌اند جلسه رسیدگی به‌صورت آنلاین برگزار شود.

روزنامه لاس پرووینسیاس گزارش داده که قاضی پرونده با توجه به اسناد موجود، این اتهامات را مستدل دانسته و تصمیم به ادامه روند دادرسی گرفته است.

جزئیات پرونده

بر اساس بیانیه رسمی دادگاه، دو فوتبالیست به نام‌های رافا م.و. و پابلو خ.گ. به‌طور جداگانه به اتهام تجاوز جنسی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. در مورد رافا میر، اتهام شامل «تجاوز همراه با خشونت» است، در حالی که هم‌پرونده‌ای او، پابلو ج.گ، به «تجاوز» و همچنین «آسیب بدنی جزئی» به قربانی دوم متهم شده است.

بازداشت اولیه و محدودیت‌ها

رافا میر در بامداد یکم سپتامبر سال گذشته، پس از مسابقه‌ای در ورزشگاه مستایا، به اتهام تعرض جنسی بازداشت شد. او چند روزی را در بازداشت گذراند، گذرنامه‌اش توقیف شد و با حکم قضایی از نزدیک شدن به قربانی در فاصله کمتر از ۵۰۰ متری منع گردید.

پایان تحقیقات مقدماتی

به گفته منابع قضایی، بازجویی از نیروهای امنیتی، نگهبانان مجتمع مسکونی، دو قربانی، بازیکنان و سایر شاهدان انجام شده و تمام مدارک مورد نیاز گردآوری شده است. با اتمام تحقیقات مقدماتی، قاضی تصمیم به ارجاع پرونده به مرحله دادرسی رسمی گرفته است. اکنون دادستان، وکلای شاکیان و تیم دفاعی باید مواضع خود را اعلام کنند تا در نهایت مشخص شود آیا دادگاه علنی و محاکمه رسمی برای رافا میر برگزار خواهد شد یا خیر.

