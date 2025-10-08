خبرگزاری کار ایران
تیم ملی ایران راهی روسیه شد

کد خبر : 1697396
تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دیدار دوستانه برابر روسیه، عازم ولگوگراد شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از  رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران، اعضای تیم ملی کشورمان برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی روسیه، دقایقی پیش عازم ولگوگراد شدند.

این سفر با پرواز چارتری صورت گرفت که توسط فدراسیون فوتبال روسیه به تهران اعزام شده بود. تیم ملی ایران پس از ورود به ولگوگراد، امشب نخستین جلسه تمرینی خود را برگزار خواهد کرد.

تیم ملی ایران در مدت حضور در روسیه، دو جلسه تمرینی خواهد داشت و روز جمعه در دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی این کشور خواهد رفت.

