تیم ملی ایران راهی روسیه شد

به گزارش ایلنا و به نقل از رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران، اعضای تیم ملی کشورمان برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی روسیه، دقایقی پیش عازم ولگوگراد شدند.

این سفر با پرواز چارتری صورت گرفت که توسط فدراسیون فوتبال روسیه به تهران اعزام شده بود. تیم ملی ایران پس از ورود به ولگوگراد، امشب نخستین جلسه تمرینی خود را برگزار خواهد کرد.

تیم ملی ایران در مدت حضور در روسیه، دو جلسه تمرینی خواهد داشت و روز جمعه در دیداری دوستانه به مصاف تیم ملی این کشور خواهد رفت.

