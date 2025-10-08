حسن روشن:
ساپینتو دروغ میگوید/ فرهاد مجیدی اگر برگردد دیوانه است!
پیشکسوت باشگاه استقلال با انتقادات شدید، عملکرد ریکاردو ساپینتو، سیاستهای نقلوانتقالاتی باشگاه و تصمیمات مدیریتی را بهطور جدی زیر سؤال برد.
به گزارش خبرنگار ورزشی ایلنا، حسن روشن، پیشکسوت باشگاه استقلال، در گفتوگو با ما درباره شرایط این روزهای آبیپوشان صحبت کرد و با انتقاد بیپرده از مربی پرتغالی و برخی تصمیمات کلان باشگاه، خواستار تغییرات اساسی در استقلال شد.
او در آغاز صحبتهای خود درباره عملکرد ساپینتو اظهار داشت:«عملکرد؟ کدام عملکرد؟ این آقا چه کاری برای استقلال انجام داده است؟ نه از نظر فنی چیزی مشاهده کردهایم، نه از نظر شخصیتی. ایشان هم عصبی است و هم دروغگو. استقلال جای این گونه افراد کوچک نیست. از همان ابتدا آوردن ایشان اشتباه بود. وقتی کسی محروم است، چرا باید روی نیمکت استقلال بنشیند؟ ایشان از همان روز اول مثل استراماچونی فقط آمده پولش را بگیرد و روزی که شرایط سخت شد، چمدانش را جمع کند و برود. مانند همه کسانی که میآیند و تیم را در بدترین شرایط رها میکنند.»
روشن ادامه داد:«هر بازی یک حرف جدید میزند. بعد از تساوی یک چیز میگوید و بعد از باخت چیز دیگری. البته بردی هم نداشته، خداروشکر! استقلال نیازمند مربی با شخصیت است، نه کسی که از ابتدا فقط حاشیه، عصبانیت و دروغ تحویل هواداران میدهد. این تیم بزرگ است و مربی باید از خودش بزرگتر باشد، نه کوچکتر.»
پیشکسوت آبیها سپس به وضعیت نقلوانتقالات باشگاه پرداخت و گفت:«در این تیم خرید خوب نمیبینم. هیچ بازیکنی در سطح استقلال وجود ندارد. همه فقط اسم در کردهاند و با رقمهای نجومی آمدهاند، اما وقتی بازی میکنند، حتی آمادگی بدنی در حد لیگ دو هم ندارند! فقط پول گرفتهاند و حالا تیم دستشان مانده است. منیر الحدادی مثال خوبی است؛ فقط به دلیل اینکه زمانی کنار بارسلونا بوده، فکر میکنند بازیکن بزرگی است! نه، کسی که آنجا بازی کرده، لزوماً به درد استقلال نمیخورد. تاکنون هم که کاری انجام نداده است. گلر تیم نیز همین وضعیت را دارد. رفتند و هزینه زیادی کردند برای گلری که سالها بازی نکرده است. هرچقدر هم تجربه داشته باشید، وقتی بازی نمیکنید، بدن آماده نیست.»
روشن درباره راهکار خروج استقلال از بحران تاکید کرد:«اولین کاری که باید انجام دهند، شوک دادن به تیم و کنار گذاشتن ساپینتو است. ایشان به درد استقلال نمیخورد. این تیم با این وضعیت از بحران خارج نمیشود. پس از آن، باید پیشکسوتان باشگاه را گرد هم بیاورند و یک کمیته فنی قوی تشکیل دهند. یا یک مربی خارجی با کیفیت و واقعی بیاورند یا خودشان تیم را اداره کنند. آوردن یک نفر به تنهایی دوباره همان آش و همان کاسه میشود. مردم خسته شدهاند. استقلال تیم کوچکی نیست که با آزمون و خطا اداره شود.»
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به حواشی مربوط به جذب عیسی آلکثیر واکنش نشان داد:«ساپینتو و خسرو حیدری حق نداشتند به تنهایی برای جذب بازیکن تصمیم بگیرند. این کار بسیار نادرست بود. باید کمیته فنی تصمیمگیری کند، بازیکن از نظر آمادگی بدنی بررسی شود و سپس به تیم اضافه گردد. خسرو حیدری باتجربه است و بسیار زحمت کشیده، اما قدرت تصمیمگیری ندارد. ساپینتو یک حرف زده، آلکثیر چیزی دیگر، خسرو هم چیزی دیگر؛ همهش دروغ و تناقض است. روزی میگویند دعوت شده، روزی میگویند نشده. این بازیکن به استقلال توهین کرده است؛ بزرگترین اشتباه این بود که اصلاً مطرحش کردند.»
روشن افزود:«ساپینتو فردی نرمال نیست. من صریح میگویم؛ استقلال با این مربی هیچ پیشرفتی نخواهد داشت. خداروشکر با چادرملو هم نبرد که اوضاع بدتر نشود. این تیم باید با عقل و منطق اداره شود، نه با احساس و تصمیمات لحظهای.»
او در ادامه درباره وضعیت فعلی لیگ برتر و کیفیت پایین بازیها بیان داشت:«وقتی استقلال و پرسپولیس خوب نباشند، کیفیت کل لیگ پایین میآید. تیمهای بزرگ باید سطح لیگ را ارتقا دهند، ولی اکنون نه استقلال عملکرد مناسبی دارد و نه کیفیت لیگ رضایتبخش است. پس از شش هفته جدول را ببینید؛ تیم دو امتیازی نداریم و همه در تکرقمی هستند. این یعنی لیگ افتضاح است.»
روشن درباره گزینه مناسب برای جانشینی ساپینتو اظهار داشت:«در حال حاضر مربی خارجی جواب نمیدهد. باید مربی ایرانی بیاورند؛ کسی که دلش با استقلال است و صرفاً دنبال پول نیست. باید از پیشکسوتان و افراد عاشق این تیم کمک گرفت. نه اینکه هر کسی بیاید، یک امضا بدهد و برود. در مورد فرهاد مجیدی هم بگویم: اگر برگردد، دیوانه است! چون تیم را خودش نبسته و با این شرایط هیچ کاری از دستش برنمیآید. حتی بهترین مربی دنیا هم با این شرایط شکست میخورد.»
روشن در پایان گفت:«استقلال اکنون در مسیر غلطی قرار دارد. تصمیمات اشتباه پشت سر هم گرفته میشود. هواداران دیگر اعتماد خود را از دست دادهاند و خستهاند. وقت آن است که تصمیمات بزرگ گرفته شود و تیم نجات پیدا کند. استقلال جای آزمون و خطا نیست؛ یا با عقل تصمیم بگیرند. این تیم متعلق به مردم ایران است، نه مجموعهای شخصی برای تجربه کردن مدیر و مربیها.»