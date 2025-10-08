راهیابی دختر پینگپنگباز ایران به مسابقات قهرمانی جهان
با اعلام فدراسیون جهانی تنیس روی میز دختر نوجوان ایران جواز حضور در رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان را بدست آورد.
به گزارش ایلنا، وانیا یاوری ملیپوش تنیسرویمیز ایران با قرار گرفتن در جایگاه پنجاهم رده سنی زیر ۱۵ سال دنیا جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را کسب کرد.
پیش از این تیم ملی تنیس روی میز نوجوانان و بنیامین فرجی ملیپوش جوانان ایران جواز حضور در رقابتهای قهرمانی جهان را کسب کرده بودند.
مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان و جوانان جهان اواسط آذرماه به میزبانی رومانی برگزار خواهد شد.