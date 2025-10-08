خبرگزاری کار ایران
ستاره پرسپولیس با زانوبند تمرین می‌کند

ستاره پرسپولیس با زانوبند تمرین می‌کند
محمد عمری سرانجام در هفته ششم دوباره پیراهن پرسپولیس را برتن کرد.

به گزارش ایلنا، محمد عمری پس از یک فصل و نیم حضور در ملوان و سپری کردن دوران خدمت سربازی، بار دیگر به جمع بازیکنان پرسپولیس بازگشته است. او در آغاز لیگ برتر به دلیل مصدومیت نتوانست سرخ‌ها را همراهی کند، اما سرانجام در دیدار هفته ششم برابر گل‌گهر برای نخستین بار در فهرست سرخپوشان قرار گرفت و از دقیقه ۶۰ وارد میدان شد تا بازگشتش به ترکیب پرسپولیس را جشن بگیرد.

در تمرین دیروز  پرسپولیس، حضور عمری با زانوبند قرمزی که روی پای راستش بسته بود، مورد توجه قرار گرفت. هرچند او بدون مشکل در تمرین حضور داشت و نشانی از درد یا محدودیت حرکتی دیده نمی‌شد، اما این مسئله گمانه‌زنی‌هایی درباره میزان آمادگی بدنی او را دوباره مطرح کرده است.

البته ممکن است استفاده از این زانوبند بیشتر جنبه احتیاطی داشته باشد و احتمالا کادر پزشکی پرسپولیس برای پیشگیری از فشار بیش از حد به محل آسیب‌دیدگی پیشین چنین توصیه‌ای کرده باشد.

در شرایطی که رضا شکاری با مصدومیت مواجه است، حالا فرصت ارزشمندی پیش روی عمری قرار دارد تا با عملکردش در تمرینات جایگاه خود را در ترکیب اصلی پرسپولیس تثبیت کند و بار دیگر به یکی از گزینه‌های جدی خط حمله سرخپوشان تبدیل شود.

