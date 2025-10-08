رامین-علیپور و زنده شدن خاطره درگیری در تیم برانکو!

به گزارش ایلنا، در یکی از تصاویری که از تمرین امروز تیم ملی پیش از دیدار دوستانه برابر روسیه منتشر شده، رامین رضاییان و علی علیپور در صحنه‌ای تمرینی در حال جدال بر سر توپ هستند؛ تصویری که بسیاری را به یاد ماجرای سال ۱۳۹۵ و درگیری پرحاشیه این دو در اردوی پرسپولیس پیش از تقابل با الوحده امارات می‌اندازد.

در آن مقطع، درگیری لفظی بین رضاییان و علیپور در تمرین پرسپولیس باعث شد برانکو ایوانکوویچ هر دو بازیکن را از تمرین کنار بگذارد؛ اتفاقی که تا مدت‌ها به تیتر رسانه‌ها تبدیل شد و در نهایت نیز منجر به جدایی رامین رضاییان از پرسپولیس گردید.

حالا اما ۹ سال از آن ماجرا گذشته و مسیر حرفه‌ای هر دو بازیکن تغییر کرده است. علیپور پس از چند فصل حضور در فوتبال پرتغال دوباره به ایران بازگشته و بار دیگر لباس پرسپولیس را بر تن می‌کند اما رضاییان این روزها در سمت دیگر فوتبال ایران، پیراهن آبی را پوشیده و برای تیم رقیب به میدان می‌رود.

با این حال، برخورد امروز آن‌ها در اردوی تیم ملی نشانی از اختلاف‌های گذشته ندارد. هر دو در فضایی کاملاً حرفه‌ای و دوستانه تمرین می‌کنند و به دنبال جلب نظر کادرفنی تیم ملی برای هدفی مشترک هستند؛ هدفی که می‌تواند آن‌ها را پس از سال‌ها دوباره در جام جهانی کنار هم قرار دهد.

