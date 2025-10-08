خبرگزاری کار ایران
رامین-علیپور و زنده شدن خاطره درگیری در تیم برانکو!
کد خبر : 1697270
رامین رضاییان و علی علیپور که در تیم ملی هم‌تیمی شده‌اند پیشینه جالبی با هم در پرسپولیس دارند.

به گزارش ایلنا،  در یکی از تصاویری که از تمرین امروز تیم ملی پیش از دیدار دوستانه برابر روسیه منتشر شده، رامین رضاییان و علی علیپور در صحنه‌ای تمرینی در حال جدال بر سر توپ هستند؛ تصویری که بسیاری را به یاد ماجرای سال ۱۳۹۵ و درگیری پرحاشیه این دو در اردوی پرسپولیس پیش از تقابل با الوحده امارات می‌اندازد.

در آن مقطع، درگیری لفظی بین رضاییان و علیپور در تمرین پرسپولیس باعث شد برانکو ایوانکوویچ هر دو بازیکن را از تمرین کنار بگذارد؛ اتفاقی که تا مدت‌ها به تیتر رسانه‌ها تبدیل شد و در نهایت نیز منجر به جدایی رامین رضاییان از پرسپولیس گردید.

حالا اما ۹ سال از آن ماجرا گذشته و مسیر حرفه‌ای هر دو بازیکن تغییر کرده است. علیپور پس از چند فصل حضور در فوتبال پرتغال دوباره به ایران بازگشته و بار دیگر لباس پرسپولیس را بر تن می‌کند اما رضاییان این روزها در سمت دیگر فوتبال ایران، پیراهن آبی را پوشیده و برای تیم رقیب به میدان می‌رود.

با این حال، برخورد امروز آن‌ها در اردوی تیم ملی نشانی از اختلاف‌های گذشته ندارد. هر دو در فضایی کاملاً حرفه‌ای و دوستانه تمرین می‌کنند و به دنبال جلب نظر کادرفنی تیم ملی برای هدفی مشترک هستند؛ هدفی که می‌تواند آن‌ها را پس از سال‌ها دوباره در جام جهانی کنار هم قرار دهد.

