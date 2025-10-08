به گزارش ایلنا، مصدومیت اجازه نداد تا علی قلی‌زاده دوباره در لیست تیم ملی ایران قرار بگیرد و همچنان نامش در جمع غایبان دیده می‌شود، اما او در لهستان در حال انجام تمرینات انفرادی است و سعی می‌کند تا هرچه زودتر شرایط مطلوبی به دست بیاورد و در مسابقات رسمی به میدان برود.

علی قلی‌زاده که در نخستین سال حضورش در لخ پوزنان به علت آسیب دیدگی‌های متوالی فقط 10 بازی در لیگ استراکلاسا لهستان انجام داد، در فصل گذشته کمتر دچار مصدومیت شد و در 33 بازی تیمش به میدان رفت و آمار 8 گل و 5 پاس گل را در مسیر قهرمانی به ثبت رساند، اما در فصل جاری دوباره بدشانسی سراغ او آمده تا فعلا دو ماه از میادین دور باشد.

این وینگر ایرانی پس از دو حضور تعویضی در دو مسابقه لیگ لهستان در ابتدای فصل جاری، در دو دیدار مراحل پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا نیز مقابل بریدابلیک ایسلند و ستاره سرخ بلگراد به میدان رفت، اما در ادامه به علت آسیب دیدگی دو ماه از میادین دور بوده و مجددا اردوی تیم ملی را هم از دست داده است.

قلی‌زاده که هنوز شرایط بازگشت به تمرینات گروهی را ندارد، در سالن بدنسازی ساختمان باشگاه لخ پوزنان کار با توپ را به‌طور سبک آغاز کرده و البته حرکات تکنیکی و رقص پا هم در یک ویدئو به نمایش گذاشته تا نشان بدهد کمی از شدت مصدومیت او کمتر شده است.

انتهای پیام/