به گزارش ایلنا، پس از سرخیو بوسکتس، جوردی آلبا هم اعلام کرد که در پایان این فصل ام‌ال‌اس از فوتبال خداحافظی خواهد کرد تا یکی دیگر از هم‌تیمی‌های قدیمی لیونل مسی هم فوتبال را کنار بگذارد.

لیونل مسی در پیامی به تصمیم جوردی آلبا واکنش نشان داد. ساعاتی پس از اینکه این مدافع چپ اعلام کرد قصد دارد در پایان فصل از فوتبال خداحافظی کند، مسی نوشت:«ممنونم، جوردی. دلم خیلی برایت تنگ خواهد شد. بعد از گذراندن این همه سال با هم، نگاه کردن به سمت چپ و ندیدن تو عجیب خواهد بود. تعداد پاس گل‌هایی که طی این سال‌ها برای من فرستادی، واقعاً شگفت‌انگیز بود. حالا چه کسی توپ را برایم می‌فرستد؟»

پس از سال‌ها حضور مشترک در بارسلونا و کسب تعداد زیادی از جام‌ها، آلبا و مسی اکنون در اینترمیامی در لیگ ام‌ال‌اس بازی می‌کنند اما این داستان هم بزودی به پایان خواهد رسید.

