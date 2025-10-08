خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان اردوی تدارکاتی پیکان با شکست نزدیک برابر شهداب

پایان اردوی تدارکاتی پیکان با شکست نزدیک برابر شهداب
کد خبر : 1697205
لینک کوتاه کپی شد.

تیم والیبال پیکان پس از سه دیدار تدارکاتی، با یک شکست نزدیک برابر شهداب به کار خود در تورنمنت چهارجانبه یزد پایان داد.

به گزارش ایلنا، تیم والیبال پیکان که طی روزهای گذشته در شهر یزد حضور داشت، یکی از تیم‌های شرکت‌کننده در تورنمنت چهارجانبه به میزبانی باشگاه شهداب بود. شاگردان محمدرضا تندروان در این رقابت‌ها سه دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های مهرگان نور، مس رفسنجان و شهداب برگزار کردند.

در آخرین دیدار، پیکان در حضور پرشور تماشاگران یزدی به مصاف شهداب رفت. این بازی جذاب و پایاپای دنبال شد و در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ به سود میزبان مسابقات به پایان رسید.

پیکانی‌ها در دو دیدار قبلی نیز عملکرد خوبی از خود نشان دادند و این فرصت را داشتند تا پیش از شروع لیگ برتر والیبال، شرایط فنی و آمادگی جسمانی خود را محک بزنند.

محمدرضا تندروان سرمربی پیکان با هدف آماده‌سازی هرچه بهتر شاگردانش پیش از آغاز فصل جدید، برنامه اردوی تدارکاتی در یزد را در دستور کار قرار داده بود. این تیم پس از سه دیدار مفید و پر فشار، حالا خود را برای شروع لیگ برتر آماده می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ