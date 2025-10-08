پایان اردوی تدارکاتی پیکان با شکست نزدیک برابر شهداب

به گزارش ایلنا، تیم والیبال پیکان که طی روزهای گذشته در شهر یزد حضور داشت، یکی از تیم‌های شرکت‌کننده در تورنمنت چهارجانبه به میزبانی باشگاه شهداب بود. شاگردان محمدرضا تندروان در این رقابت‌ها سه دیدار تدارکاتی مقابل تیم‌های مهرگان نور، مس رفسنجان و شهداب برگزار کردند.

در آخرین دیدار، پیکان در حضور پرشور تماشاگران یزدی به مصاف شهداب رفت. این بازی جذاب و پایاپای دنبال شد و در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ به سود میزبان مسابقات به پایان رسید.

پیکانی‌ها در دو دیدار قبلی نیز عملکرد خوبی از خود نشان دادند و این فرصت را داشتند تا پیش از شروع لیگ برتر والیبال، شرایط فنی و آمادگی جسمانی خود را محک بزنند.

محمدرضا تندروان سرمربی پیکان با هدف آماده‌سازی هرچه بهتر شاگردانش پیش از آغاز فصل جدید، برنامه اردوی تدارکاتی در یزد را در دستور کار قرار داده بود. این تیم پس از سه دیدار مفید و پر فشار، حالا خود را برای شروع لیگ برتر آماده می‌کند.

