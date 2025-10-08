خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهناز ذکایی برای دومین بار داور جام ملت‌های زنان آسیا شد

مهناز ذکایی برای دومین بار داور جام ملت‌های زنان آسیا شد
کد خبر : 1697153
لینک کوتاه کپی شد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) اسامی داوران منتخب برای جام ملت‌های زنان آسیا ۲۰۲۶ را اعلام کرد و نام مهناز ذکایی، داور بین‌المللی ایرانی، نیز در میان برترین‌های قاره دیده می‌شود.

به گزارش ایلنا،  کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز فهرست رسمی داوران و کمک‌داوران منتخب برای جام ملت‌های زنان آسیا ۲۰۲۶ استرالیا را منتشر کرد. این رقابت‌ها اسفندماه امسال در شهرهای پرت، گلد کوست و سیدنی برگزار خواهد شد و از نظر تعداد داوران حاضر، رکوردی تاریخی را به ثبت می‌رساند.

در مجموع ۴۵ داور از ۲۰ کشور آسیایی برای قضاوت در این تورنمنت انتخاب شده‌اند؛ شامل ۱۴ داور، ۱۶ کمک‌داور، دو داور ذخیره برای هر پست و ۱۱ داور ویدئویی (VAR).

مهناز ذکایی، داور بین‌المللی ایران، برای دومین دوره متوالی در میان برگزیدگان حضور دارد. او پیش‌تر در جام ملت‌های ۲۰۲۲ هند نیز قضاوت کرده بود. AFC ضمن تبریک به ذکایی، از عملکرد درخشان او در عرصه داوری آسیا تقدیر کرد.

از نکات مهم این دوره، استفاده از فناوری VAR از مرحله مقدماتی است؛ اتفاقی که برای نخستین بار در تاریخ جام ملت‌های زنان آسیا رخ می‌دهد.

در میان داوران دعوت‌شده، نام چهره‌های برجسته‌ای مانند کیسی ریبلت از استرالیا، یوشیمی یاماشیتا از ژاپن و او هیون-جئونگ از کره جنوبی نیز به چشم می‌خورد؛ داورانی که تجربه قضاوت در جام جهانی زنان ۲۰۲۳ را دارند. علاوه بر ذکایی، داورانی چون لارا لی (استرالیا)، آساکا کویزومی (ژاپن) و پانسا چایسانیت (تایلند) نیز برای دومین بار در این رقابت‌ها حاضر خواهند بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ