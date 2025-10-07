خبرگزاری کار ایران
نخستین تمرین پرسپولیس در غیاب هفت ستاره

تیم پرسپولیس امروز یک جلسه تمرینی را در زمین شماره دو آزادی برگزار کرد.

به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت بعد از سه روز استراحت، تمرینات خود را از امروز سه‌شنبه در غیاب ملی‌پوشان آغاز کردند.

تمرین امروز از ساعت ۱۶ در زمین شماره دو ورزشگاه آزادی به مدت ۶۰ دقیقه برگزار شد.حسین کنعانی و رضا شکاری دو بازیکن مصدوم تیم پرسپولیس بودند که در این تمرین حضور نداشتند.

ملی‌پوشان ایرانی و خارجی، غایبان تمرین بودند و به دلیل بازی‌های تیم‌های پایه نیز تنها دو بازیکن به تیم بزرگسالان اضافه شد. سرخپوشان تمرینات خود را از فردا با نفرات بیشتری پیگیری می‌کنند.

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، محمد خدابنده‌لو، علی علیپور و اوستون اورونوف بازیکنان ملی‌پوش تیم پرسپولیس بودند که در تیم ایران و ازبکستان حضور دارند.

سرژ اوریه مدافع مصدوم تیم پرسپولیس امروز برای اولین بار در تمرین شرکت کردند و این در حالی است که هنوز شرایط او برای دیدار با خیبر مشخص نیست.  

تیم فوتبال پرسپولیس روز شنبه ۱۹ مهر ماه در دیداری دوستانه به مصاف تیم عقاب می‌رود.

