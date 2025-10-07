به گزارش ایلنا، ابراهیم صادقی، سرمربی تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس پس از پیروزی 0-2 تیمش مقابل نفت و گاز گچساران، از عملکرد شاگردانش ابراز رضایت کرد. او از تسلط تیمش بر جریان بازی گفت و تاکید کرد با قدرت برای ادامه فصل آماده خواهند شد.

صادقی در نشست خبری پس از بازی گفت: «در نیمه نخست کاملا بر جریان بازی مسلط بودیم و توانستیم با اجرای برنامه‌های تاکتیکی از پیش تعیین‌شده، به برتری برسیم. بازیکنان با تمرکز بالا و همدلی مثال‌زدنی، بازی را مدیریت کردند و مزد تلاش‌شان را با یک برد شیرین گرفتند.»

او با اشاره به شرایط سخت سفر و تغییرات ناگهانی پرواز تیم ادامه داد: «با وجود خستگی مسیر، بازیکنان با تعهد و انگیزه بالا وارد میدان شدند. از زحمات همه اعضای کادر فنی و تدارکات، به‌ویژه آقایان بصیرت و روح الله مرادی که نقش زیادی در آماده‌سازی تیم داشتند، تشکر می‌کنم.»

صادقی در پایان با قدردانی از میزبانی خوب تیم نفت و گاز گچساران گفت: «از میزبانی محترمانه حریف سپاسگزاریم. هدف ما این است که در ادامه مسابقات فوتبال باکیفیت‌تری ارائه دهیم و با قدرت برای دیدارهای پیش‌رو آماده شویم.»

انتهای پیام/