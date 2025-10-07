کنایه سنگین بیاتلو:
اگر مسئول شدم، کت را درمیآورم و خودم داوریها را میبینم!
سرمربی آریو اسلامشهر بعد از تساوی تیمش مقابل صنعت نفت، در نشست خبری صحبتهایی تند، صریح و پرحاشیه درباره داوریها، وضعیت مدیریت فوتبال ایران و حتی رفتار با مربیان مطرح لیگ بیان کرد.
به گزارش ایلنا، وحید بیاتلو، سرمربی تیم آریو اسلامشهر، پس از دیدار برابر صنعت نفت در نشست خبری حاضر شد و با لحنی تند از وضعیت داوریها و شرایط فوتبال ایران انتقاد کرد.
او در ابتدای صحبتهایش گفت:«ما تنها مشکلمان داوری است. نمیدانم چرا در هر بازی لیگ، حداقل دو صحنه بحثبرانگیز وجود دارد. چرا تیمهای ایرانی که به آسیا میروند در بیست بازی شاید یکی دو صحنه مشکوک دارند، اما در کشور ما هر هفته جنجال داوری داریم؟ واقعاً چرا؟ لیگ یک را نگاه کنید، فاجعه است.»
بیاتلو در ادامه با انتقاد از بیتفاوتی مسئولان فوتبال گفت:« هروقت آقای تاج شد علیرضا دبیر فوتبال ماهم درست میشود الان چند سال است که شروع کردند به کوبیدن آقای دبیر؛ قهرمان المپیک این کشور را میزنند! من احساس میکنم مسئولان ما حتی یک بازی را کامل نمیبینند. اگر من جایشان بودم، کت را درمیآوردم، مثل کشتی کنار تشک مینشستم و بازیها و داوریها را دقیق نگاه میکردم. تیم ما نباید در این جای جدول باشد.»
سرمربی آریو افزود:«در بازی با فجر البرز، داور رسماً سر ما را برید. تعارف ندارم، این حقیقت است. در دیدار مقابل پارس جنوبی هم دو پنالتی ما را نگرفتند. ما چند بازیکن داریم؟ چقدر زور داریم؟ همین دو پنالتی برای ما میتوانست ۴ امتیاز باشد. اگر داوریها درست بود الان ۱۱ امتیاز داشتیم و چهارم جدول بودیم.»
او در بخش دیگری از حرفهایش با کنایه گفت:«در بعضی تیمها افرادی هستند با اسمهای مخفف مثل (و.ب) یا (ا.ع)! همه برایشان خم و راست میشوند. اما تیم من از این آدمها ندارد. هر وقت اسم من هم شد مخفف، تیمم را بالا میآورم!»
بیاتلو با انتقاد از فضای تکراری نشستهای خبری مربیان گفت:«هر هفته میگویند درباره مسائل فنی حرف بزنید. خب همه میگویند نیمه اول خوب بودیم، نیمه دوم آنها بهتر بودند! این شد تحلیل؟ این شد کمک به فوتبال؟ من میگویم فوتبالمان را با آسیا مقایسه کنید. در لیگ قهرمانان با VAR ده تا بازی میگذرد، یک اشتباه داوری رخ میدهد. ما در هر بازی دو اشتباه داریم!»
او با اشاره به شرایط سخت تیمش گفت:«مردم اسلامشهر عاشق فوتبالاند. این شهر همیشه از دل فوتبال آمده، از طبقات پایین جامعه که عشق فوتبال دارند. اما بعضی تیمها با سه تا تماشاگر، خودشان را بزرگتر میدانند! مردم ما مساوی میکنند یا میبازند، حالشان خراب میشود چون تعصب دارند. فوتبال واقعی همینجاست.»
بیاتلو در ادامه گفت:«به خدا من از وضعیت مردم ناراحتم. ما داریم بازیکن میسوزانیم، نه میسازیم. بازیکنان من متولد ۸۷ هستند، یعنی وقتی به دنیا آمدند من سرباز بودم! این تیم باید سوم یا چهارم جدول باشد. من اول فصل میخواستم استعفا بدهم چون این روزها را میدیدم. اما مالک و مدیرعامل تیم واقعاً مرد هستند و نخواستم تنهاشان بگذارم.»
او با اشاره به بودجه تیمش ادامه داد:«پارسال بودجه ما ۲۲ میلیارد بود، امسال ۳۰ میلیارد است. با همین پول هم از تیمهای پرهزینه بهتر کار کردیم. ولی فشار زیاد است. بعضی از هواداران گفتند بیاتلو بمان، کمک کن. ماندم برای مردم.»
بیاتلو سپس به اخراج مسعود شجاعی هم اشاره کرد و گفت:«من نمیدانم چرا مسعود شجاعی باید اخراج شود. بازیاش را دیدم، تیمش عالی بازی میکرد. مربی فنی و سالمی است، دلال نیست. شاید چون آدم سالمی است باید برود؟ چون تیمش نتیجه نگرفته؟ این درست نیست.»
سرمربی آریو اسلامشهر در ادامه با اشاره به شرایط سرمربی استقلال گفت:«میگویند چرا درباره استقلال صحبت کردی؟ گفتم اجازه بدهید مربی کارش را بکند. مثلاً مربی خارجی میآید، بازیکنان خارجی تازه با ایران آشنا میشوند، با آبوهوا هماهنگ میشوند، هنوز فرصت نداشته تیمش را بشناسد، بعد به او میگویند امروز باید ببری وگرنه باید بروی! این چه منطقی است؟ باید به مربیان فرصت بدهیم.»
او با اشاره به وحید هاشمیان، اضافه کرد:«الان در فوتبال ما، مردم آستانه تحملشان پایین آمده. دقیقه بیستم بازی شعار میدهند "حیا کن، رها کن!" خب مربی چطور تفکراتش را پیاده کند؟ به جای اینکه به مربی بگویید برو، باید از مسئولان بخواهید که کارشان را درست انجام دهند.»
بیاتلو در پایان با لحنی تند گفت:«مشکل فوتبال ما فقط داوری نیست. زمینها، مدیریتها و فرهنگ هواداری ما هم باید درست شود. استقلال، پرسپولیس، سپاهان و تراکتور میروند آسیا، دو سال است داوریها بیاشتباه است. اما در ایران هر هفته اشتباه و جنجال داریم. تا زمانی که زمینها، داوران و مدیران اصلاح نشوند، فوتبالمان همین است.»