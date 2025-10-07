به گزارش ایلنا، تیم‌های آریو اسلامشهر و صنعت نفت آبادان در چارچوب رقابت‌های هفته هفتم لیگ دسته اول فوتبال کشور، به تساوی بدون گل رضایت دادند. در این دیدار که با موقعیت‌های محدود گلزنی همراه بود، هیچ‌یک از دو تیم موفق به باز کردن دروازه حریف نشدند تا هر کدام تنها به یک امتیاز بسنده کنند.

تیم صنعت نفت آبادان که پس از جدایی مسعود شجاعی با هدایت سیروس پورموسوی به میدان رفت، نتوانست روند نه‌چندان امیدوارکننده خود را تغییر دهد و برای ششمین بار در این فصل به تساوی رسید. آبادانی‌ها در هفت دیدار اخیر خود شش مساوی و یک شکست در کارنامه دارند و هنوز رنگ پیروزی را ندیده‌اند؛ آماری که هواداران این تیم را نگران کرده است.

در آن‌سوی میدان، تیم آریو اسلامشهر نیز که فصل را پایین‌تر از حد انتظار آغاز کرده، با هدایت وحید بیاتلو نتوانست از امتیاز میزبانی استفاده کند و همچنان در نیمه پایین جدول باقی ماند. شاگردان بیاتلو در چند هفته گذشته فرصت‌های خوبی برای خروج از بحران داشتند، اما ضعف در گلزنی و ناهماهنگی در خط حمله مانع از کسب برد شده است.

با ثبت این تساوی، صنعت نفت آبادان با ۶ امتیاز در رده دوازدهم جدول قرار گرفت و آریو اسلامشهر نیز با ۷ امتیاز در جایگاه دهم ایستاد. هر دو تیم امیدوارند در هفته‌های آینده با برطرف‌کردن مشکلات فنی، مسیر بهتری در رقابت‌های لیگ یک پیش بگیرند و از جمع تیم‌های پایین جدول فاصله بگیرند.

