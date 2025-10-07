به گزارش ایلنا، تمرینات تاکتیکی تیم ملی فوتبال ایران طی دو روز اخیر ادامه داشت، اما محبی، حسین‌نژاد و زارع به دلیل برنامه مسابقات باشگاهی در لیگ برتر روسیه و با نظر سرمربی تیم ملی، در تهران حاضر نشدند.

محمد محبی و جواد حسین‌نژاد در هفته اخیر برای تیم‌های روستوف و دینامو ماخاچ بازی کردند، در حالی که مهدی زارع روی نیمکت تیم اخمت گروزنی نشست و فرصت بازی نداشت. این سه بازیکن از فردا خود را به امیر قلعه‌نویی معرفی خواهند کرد.

همچنین مهدی طارمی دیگر بازیکنی است که در تمرینات اخیر تیم ملی غایب بود و در روسیه نخستین جلسه تمرینی خود را زیر نظر سرمربی تیم ملی انجام خواهد داد.

