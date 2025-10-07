سه لژیونر ایرانی فردا به تیم ملی میپیوندند
محمد محبی، محمدجواد حسیننژاد و محمدمهدی زارع که طی دو روز اخیر در تمرینات تیم ملی حضور نداشتند، از فردا به اردوی شاگردان امیر قلعهنویی اضافه خواهند شد.
به گزارش ایلنا، تمرینات تاکتیکی تیم ملی فوتبال ایران طی دو روز اخیر ادامه داشت، اما محبی، حسیننژاد و زارع به دلیل برنامه مسابقات باشگاهی در لیگ برتر روسیه و با نظر سرمربی تیم ملی، در تهران حاضر نشدند.
محمد محبی و جواد حسیننژاد در هفته اخیر برای تیمهای روستوف و دینامو ماخاچ بازی کردند، در حالی که مهدی زارع روی نیمکت تیم اخمت گروزنی نشست و فرصت بازی نداشت. این سه بازیکن از فردا خود را به امیر قلعهنویی معرفی خواهند کرد.
همچنین مهدی طارمی دیگر بازیکنی است که در تمرینات اخیر تیم ملی غایب بود و در روسیه نخستین جلسه تمرینی خود را زیر نظر سرمربی تیم ملی انجام خواهد داد.