زمان جدید برگزاری فصل ۱۴۰۴–۱۴۰۵ والیبال اعلام شد
مسابقات لیگ برتر مردان ایران از ۲۸ آبانماه آغاز می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران، زمان آغاز رقابتهای لیگ برتر والیبال مردان کشور در فصل ۱۴۰۴–۱۴۰۵ با نظر فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) و در هماهنگی با سرمربیان تیمهای لیگ برتری، به تاریخ ۲۸ آبانماه ۱۴۰۴ موکول شد.
بر اساس اعلام فدراسیون والیبال، پس از پایان حضور تیم ملی کشورمان در رقابتهای قهرمانی جهان و بازگشت به تهران، سازمان لیگ در ابتدا تاریخ ۲۳ مهرماه را بهعنوان زمان آغاز فصل جدید در نظر گرفته بود. با این حال، با توجه به ثبت رسمی لیگ برتر ایران در سامانه آمار و اطلاعات جهانی فدراسیون جهانی والیبال (VIS) و الزامات زمانی آن، فدراسیون جهانی با برگزاری زودتر از تقویم مصوب مخالفت کرد.
در نامه رسمی فدراسیون جهانی والیبال تأکید شده است که تمامی لیگهای داخلی کشورهای عضو باید رقابتهای خود را در چارچوب زمانبندی جهانی برگزار کنند. بر این اساس، لیگهای مردان باید در بازه زمانی ۲۰ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۸ مهر ۱۴۰۴) تا ۱۷ می ۲۰۲۶ (۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵) و لیگهای زنان نیز از ۶ اکتبر (۱۴ مهر) تا ۳ می (۱۳ اردیبهشت) برگزار شوند.
با توجه به حضور تیم ملی مردان ایران در رقابتهای قهرمانی جهان و جایگاه این تیم در میان برترین تیمهای والیبال دنیا، رعایت بازه زمانی اعلامشده از سوی فدراسیون جهانی الزامی عنوان شد.
در همین راستا و با توجه به برگزاری نشست آنلاین سازمان لیگ با سرمربیان تیمها، همچنین آغاز تمرینات تیم ملی «ب» کشورمان از سوم آبانماه جهت حضور در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، مقرر شد مسابقات لیگ برتر مردان ایران از ۲۸ آبانماه آغاز شود.
بر اساس اعلام سازمان لیگ، جلسه هماهنگی نهایی میان سرمربیان تیمها و مسئولان برگزاری مسابقات نیز روز دوشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد تا جزئیات تقویم فصل جدید و برنامهریزی دقیق رقابتها مشخص شود.
برنامه هفته نخست لیگ برتر والیبال مردان ایران:
• فولاد سیرجان – فولاد مبارکه سپاهان
• شهداب یزد – استقلال گنبد
• پاس گرگان – مس رفسنجان
• چادرملو اردکان – مهرگان نور
• صنعتگران امید – شهرداری ارومیه
• طبیعت – رازین پلیمر
• پیکان تهران – سایپا
فدراسیون جهانی والیبال طی سالهای اخیر با هدف ارتقای سطح کیفی لیگهای ملی و یکپارچهسازی استانداردهای جهانی، اقدام به ثبت و پایش مسابقات باشگاهی در سامانه بینالمللی VIS کرده است. صدور مجوز بینالمللی بازیکنان (ITC)، نقل و انتقالات بینالمللی و درجهبندی فدراسیونها از جمله الزامات این فرآیند محسوب میشود.