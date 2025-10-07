صعود نماینده هی بال کشورمان به فینال هی بال قهرمانی آسیا 2025

به گزارش ایلنا به نقل ازروابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، محمدعلی پردل ملی‌پوش ارزنده کشورمان در رقابت‌های هی‌بال قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ که از تاریخ ۱۲ تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ در شهر امان – اردن در حال برگزاری است، با درخشش خود توانست در دیدار نیمه نهایی با نتیجه ۷ بر ۲ احمد الاوکایلی از اردن را شکست بدهد و سزاوارانه راهی دیدار فینال شود. پردل در دیدار نهایی با ساتیپ گولاتی از هندوستان رو به رو می گردد.

پردل در این دوره از مسابقات در ابتدا با نتیجه یکسان ۷ بر ۰ بصیل الفصادی و خالد الفخوری نمایندگان کشور اردن را از پیش روی برداشت. او در ادامه ۷ بر ۲ رضا مهدبن حسن دیگر نماینده کشور میزبان را شکست داد و ۷ بر ۳ نماینده کشور عراق را از پیش روی برداشت و به جمع هشت نفر برتر راه پیدا کرد. پردل در این مرحله د.دامدینجاتز از مغولستان را ۷ بر ۳ از پیش روی برداشت و به نیمه نهایی رسید.

نماینده هی بال کشورمان در جمع چهار نفر پایانی احمد الاوکایلی از کشور میزبان را با نتیجه ۷ بر۲ شکست داد و سزاوارانه راهی دیدار فینال شد.

دیدار نهایی میان محمدعلی پردل و ساتیپ گولاتی از هندوستان ساعت ۱۵ به وقت تهران آغاز می گردد.

سینا ولیزاده دیگر نماینده هی بال کشورمان نیز با نتایج مشابه ۷ بر ۴ گول ندیم از پاکستان و محمد طاها ایرشاس از سری لانکا را از پیش روی برداشت و به جمع ۱۶ نفر برتر راه پیدا کرد. ولیزاده مرد شماره ۱۳ هی بال جهان در این مرحله مقابل رضامهدبن حسن از کشور میزبان غافلگیر شد و از رسیدن به مرحله یک چهارم مسابقات بازماند.

علی مقصود دیگر نماینده هی بال کشورمان نیز در گام نخست تور چئون لانگ از مالزی را ۶ بر ۵ شکست داد اما در ادامه در مقابل محمد عبدالکریم عزیز از سوریه ۴ بر ۵ و در مقابل شهباز عادل خان از هندوستان با نتیجه ۷ بر ۵ شکست خورد و از رسیدن به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات باز ماند.

انتهای پیام/