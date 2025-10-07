صعود نماینده هی بال کشورمان به فینال هی بال قهرمانی آسیا 2025
محمدعلی پردل نماینده هی بال کشورمان موفق شد با عبور از نماینده اردن به نخستین فینال نمایندگان ایران در مسابقات بین المللی هی بال قهرمانی آسیا راه پیدا کند.
به گزارش ایلنا به نقل ازروابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، محمدعلی پردل ملیپوش ارزنده کشورمان در رقابتهای هیبال قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ که از تاریخ ۱۲ تا ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ در شهر امان – اردن در حال برگزاری است، با درخشش خود توانست در دیدار نیمه نهایی با نتیجه ۷ بر ۲ احمد الاوکایلی از اردن را شکست بدهد و سزاوارانه راهی دیدار فینال شود. پردل در دیدار نهایی با ساتیپ گولاتی از هندوستان رو به رو می گردد.
پردل در این دوره از مسابقات در ابتدا با نتیجه یکسان ۷ بر ۰ بصیل الفصادی و خالد الفخوری نمایندگان کشور اردن را از پیش روی برداشت. او در ادامه ۷ بر ۲ رضا مهدبن حسن دیگر نماینده کشور میزبان را شکست داد و ۷ بر ۳ نماینده کشور عراق را از پیش روی برداشت و به جمع هشت نفر برتر راه پیدا کرد. پردل در این مرحله د.دامدینجاتز از مغولستان را ۷ بر ۳ از پیش روی برداشت و به نیمه نهایی رسید.
نماینده هی بال کشورمان در جمع چهار نفر پایانی احمد الاوکایلی از کشور میزبان را با نتیجه ۷ بر۲ شکست داد و سزاوارانه راهی دیدار فینال شد.
دیدار نهایی میان محمدعلی پردل و ساتیپ گولاتی از هندوستان ساعت ۱۵ به وقت تهران آغاز می گردد.
سینا ولیزاده دیگر نماینده هی بال کشورمان نیز با نتایج مشابه ۷ بر ۴ گول ندیم از پاکستان و محمد طاها ایرشاس از سری لانکا را از پیش روی برداشت و به جمع ۱۶ نفر برتر راه پیدا کرد. ولیزاده مرد شماره ۱۳ هی بال جهان در این مرحله مقابل رضامهدبن حسن از کشور میزبان غافلگیر شد و از رسیدن به مرحله یک چهارم مسابقات بازماند.
علی مقصود دیگر نماینده هی بال کشورمان نیز در گام نخست تور چئون لانگ از مالزی را ۶ بر ۵ شکست داد اما در ادامه در مقابل محمد عبدالکریم عزیز از سوریه ۴ بر ۵ و در مقابل شهباز عادل خان از هندوستان با نتیجه ۷ بر ۵ شکست خورد و از رسیدن به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات باز ماند.