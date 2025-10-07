دنیامالی: کشتی در صف مقدم افتخارآفرینیها است
وزیر ورزش و جوانان در مراسم رونمایی از برنامه ۸ ساله فدراسیون کشتی، بر ضرورت برنامهریزی علمی و استفاده از فناوریهای نوین در مسیر توسعه ورزش قهرمانی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در مراسم رونمایی از برنامه هشتساله فدراسیون کشتی اظهار داشت: برنامهریزی مبتنی بر اصول حرفهای، از مهمترین منویات مقام معظم رهبری و از سیاستهای کلان دولت چهاردهم است که از آغاز فعالیت این دولت در وزارت ورزش و جوانان با جدیت دنبال میشود.
او با تقدیر از حضور دکتر پورمحمدی، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: حضور ایشان در این مراسم نشاندهنده اهمیت ورزش، بهویژه ورزش ملی ما، کشتی است. دنیامالی افزود: «کشتی همواره در صف مقدم افتخارآفرینیهای کشور قرار داشته و تداوم این مسیر نیازمند نگاهی علمی، آیندهنگر و مبتنی بر برنامهریزی دقیق است.»
وزیر ورزش با اشاره به تدوین برنامه راهبردی فدراسیونها خاطرنشان کرد: «توسعه ورزش قهرمانی بدون بهرهگیری از فناوریهای نوین و ظرفیت هوش مصنوعی ممکن نیست. وزارت ورزش و جوانان ضمن حمایت از فدراسیونها، تأکید کرده است برنامههای عملیاتی باید بر پایه دادهکاوی، تحلیل عملکرد هوشمند و رویکرد علمی تدوین شود.»
دنیامالی در ادامه کشتی را یکی از پیشروترین فدراسیونها در مسیر برنامهمحور دانست و گفت: «دستاوردهای فدراسیون کشتی نشان میدهد که مدیریت علمی و هدفمند میتواند نتایج بزرگی در سطح جهانی رقم بزند. این مسیر با حمایت دولت وفاق و شخص رئیسجمهور محترم ادامه خواهد داشت.»
وی در پایان تأکید کرد: «هدف ما تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایران قوی، ورزش قوی است و با اتکا به جوانان و قهرمانان باانگیزه، مسیر تعالی و افتخار ملی را با قدرت ادامه خواهیم داد.»