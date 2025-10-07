خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دنیامالی: کشتی در صف مقدم افتخارآفرینی‌ها است

دنیامالی: کشتی در صف مقدم افتخارآفرینی‌ها است
کد خبر : 1697021
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر ورزش و جوانان در مراسم رونمایی از برنامه ۸ ساله فدراسیون کشتی، بر ضرورت برنامه‌ریزی علمی و استفاده از فناوری‌های نوین در مسیر توسعه ورزش قهرمانی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا  به نقل از  پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، در مراسم رونمایی از برنامه هشت‌ساله فدراسیون کشتی اظهار داشت: برنامه‌ریزی مبتنی بر اصول حرفه‌ای، از مهم‌ترین منویات مقام معظم رهبری  و از سیاست‌های کلان دولت چهاردهم است که از آغاز فعالیت این دولت در وزارت ورزش و جوانان با جدیت دنبال می‌شود.

او با تقدیر از حضور دکتر پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: حضور ایشان در این مراسم نشان‌دهنده اهمیت ورزش، به‌ویژه ورزش ملی ما، کشتی است. دنیامالی افزود: «کشتی همواره در صف مقدم افتخارآفرینی‌های کشور قرار داشته و تداوم این مسیر نیازمند نگاهی علمی، آینده‌نگر و مبتنی بر برنامه‌ریزی دقیق است.»

وزیر ورزش با اشاره به تدوین برنامه راهبردی فدراسیون‌ها خاطرنشان کرد: «توسعه ورزش قهرمانی بدون بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ظرفیت هوش مصنوعی ممکن نیست. وزارت ورزش و جوانان ضمن حمایت از فدراسیون‌ها، تأکید کرده است برنامه‌های عملیاتی باید بر پایه داده‌کاوی، تحلیل عملکرد هوشمند و رویکرد علمی تدوین شود.»

دنیامالی در ادامه کشتی را یکی از پیشروترین فدراسیون‌ها در مسیر برنامه‌محور دانست و گفت: «دستاوردهای فدراسیون کشتی نشان می‌دهد که مدیریت علمی و هدفمند می‌تواند نتایج بزرگی در سطح جهانی رقم بزند. این مسیر با حمایت دولت وفاق و شخص رئیس‌جمهور محترم ادامه خواهد داشت.»

وی در پایان تأکید کرد: «هدف ما تحقق فرمایش رهبر معظم انقلاب مبنی بر ایران قوی، ورزش قوی است و با اتکا به جوانان و قهرمانان باانگیزه، مسیر تعالی و افتخار ملی را با قدرت ادامه خواهیم داد.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ