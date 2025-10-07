خبرگزاری کار ایران
بازدید رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر ورزش از مراحل بازسازی ورزشگاه آزادی

بازدید رییس سازمان برنامه و بودجه و وزیر ورزش از مراحل بازسازی ورزشگاه آزادی
سیدحمید پورمحمدی و دکتر دنیامالی با حضور در ورزشگاه آزادی از روند بازسازی این ورزشگاه ملی بازدید کردند.

به گزارش ایلنا، سیدحمید پورمحمدی، معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، به همراه دکتر دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، روز گذشته با حضور در ورزشگاه آزادی از مراحل بازسازی آن بازدید کردند.

در این بازدید که سیدمناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع نیز حضور داشت، ثابت‌قدم، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، توضیحاتی درباره وضعیت فعلی و مراحل پیشرفت پروژه ارائه کرد.

انتهای پیام/
