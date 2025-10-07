لامین یامال به الکلاسیکو میرسد
ستاره جوان بارسلونا مراحل پایانی ریکاوری خود را پشت سر میگذارد و در صورت نبود مشکل جدید، میتواند در دیدار حساس مقابل رئال مادرید در ۲۶ اکتبر به میدان برود.
به گزارش ایلنا، کادر پزشکی و تیمهای ریکاوری بارسلونا با تمام توان در حال کار هستند تا هانسی فلیک بتواند هرچه زودتر از بازیکنان مصدوم خود بهره ببرد؛ بازیکنانی که هر یک نقش کلیدی در تیم دارند. در فهرست مصدومان نامهایی چون لامین یامال، رافینیا، فرمین، گاوی، خوان گارسیا و مارک آندره تراشتگن به چشم میخورد. در این میان، تمرکز اصلی باشگاه روی بازگشت یامال است.
فلیک هفته گذشته در نشست خبری خود با اظهاراتی مبنی بر عدم اطمینان از حضور یامال در الکلاسیکو باعث نگرانی هواداران شد، اما آخرین گزارشها از بهبود قابل توجه وضعیت مهاجم ۱۸ ساله خبر میدهد؛ بهطوری که ممکن است او حتی پیش از بازی با رئال، دوباره برای آبیاناریها به میدان برود.
آماده برای بازی با خیرونا
به گفته منابع نزدیک به باشگاه، یامال تحت برنامهای فشرده و منظم در حال ریکاوری است تا هرچه سریعتر به تمرینات گروهی بازگردد. پیشبینی میشود او تا دیدار با خیرونا آماده باشد؛ هرچند احتمالاً در ترکیب اصلی قرار نگیرد و بسته به شرایط مسابقه، چند دقیقهای فرصت بازی پیدا کند.
هدف بعدی: المپیاکوس و رئال مادرید
در صورت ادامه روند مثبت ریکاوری، یامال از ۱۸ اکتبر به تمرینات گروهی بازمیگردد و میتواند در دیدار لیگ قهرمانان اروپا برابر المپیاکوس در تاریخ ۲۱ اکتبر حضور داشته باشد. به این ترتیب، او آماده تقابل بزرگ با رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو خواهد بود؛ دیداری که میتواند یکی از نقاط عطف فصل برای بارسلونا باشد.
غیبت در تیم ملی اسپانیا
این ستاره جوان در اردوی اخیر تیم ملی اسپانیا حضور ندارد. لوئیس دلا فوئنته ابتدا او را به اردو فراخوانده بود، اما پس از دریافت گزارش پزشکی از باشگاه بارسلونا مبنی بر بازگشت درد ناحیه کشاله ران، نام او را از فهرست خط زد. همین موضوع هفته گذشته باعث تنش میان کادر فنی بارسا و فدراسیون اسپانیا شد و فلیک از استفاده بیش از حد از بازیکنش در مسابقات ملی انتقاد کرد.