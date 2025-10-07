متئو آلماتی، مدیر ورزشی جدید اتلتیکومادرید

به گزارش ایلنا، باشگاه اتلتیکو مادرید رسماً از اضافه‌شدن متئو آلماتی به دپارتمان ورزشی خود خبر داد. آلمانی که سابقه مدیریت ورزشی در باشگاه‌هایی چون والنسیا و بارسلونا را در کارنامه دارد، با پیشنهاد و پیگیری کارلوس بوسِرو -مدیرکل حوزه فوتبال اتلتیکو در دو سال اخیر- راهی مادرید شد تا به‌عنوان مدیر ورزشی سرخ‌وسفیدها فعالیت کند. بر این اساس، سوِریانو گارسیا در جایگاه دبیر فنی ابقا شده است.

این جابه‌جایی در سطح مدیریتی با هدف آن انجام شد که بوسِرو پس از استقرار کامل در جایگاهش، تمرکز بیشتری بر وظایف راهبردی و اداره کل ساختار ورزشی باشگاه داشته باشد. با این حال، تأکید شده که بوسِرو -همچون گذشته- به‌طور مستقیم به میگل آنخل خیل گزارش می‌دهد؛ مدیری که پیش‌تر قراردادهای بوسِرو و اسکار مایو را نیز نهایی کرده بود.

منابع نزدیک به باشگاه می‌گویند این نخستین‌بار نیست که نام آلماتی برای پیوستن به اتلتیکو مطرح می‌شود؛ او پیش‌تر نیز در فهرست گزینه‌ها قرار داشت اما در نهایت انتخاب باشگاه به بوسِرو ختم شد. این‌بار اما خودِ بوسِرو برای استحکام‌بخشیدن به بدنه فنی-مدیریتی، آلمانی را به مجموعه اضافه کرده تا از تجربه و کارنامه ممتاز او در اداره باشگاه‌های بزرگ بهره ببرد.

آلماتی صبح سه‌شنبه رسماً کارش را در مادرید آغاز کرد. او به‌همراه کارلوس بوسِرو به کمپ تمرینی تیم اول در سرّو دل اسپینو (ماخادااوندا) رفت، با دیه‌گو پابلو سیمئونه جلسه‌ای برگزار کرد و در حاشیه تمرین، با بازیکنانِ حاضر در دوران فیفادی خوش‌وبش داشت.

