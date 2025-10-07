پدیده خیبر بازیکن جدید تیم امید شد
هافبک جوان تیم خیبر خرمآباد با تصمیم امید روانخواه به اردوی تیم ملی امید ایران اضافه شد.
به گزارش ایلنا، در حالی که قرار بود افشین صادقنژاد، هافبک تیم هوادار، پس از دیدار هفته هفتم لیگ دسته اول مقابل پارس جنوبی به جمع بازیکنان تیم امید در اصفهان ملحق شود، این اتفاق رخ نداد و کادرفنی تیم ملی تصمیم به تغییر در فهرست خود گرفت.
امید روانخواه، سرمربی تیم امید، در غیاب صادقنژاد تصمیم گرفت مهدی گودرزی، هافبک ۲۱ ساله تیم خیبر خرمآباد را به اردوی تیم زیر ۲۳ سال ایران فرا بخواند. گودرزی که از فصل گذشته با عملکرد درخشان خود در ترکیب خیبر مورد توجه کارشناسان قرار گرفته، حالا فرصت دارد تواناییهایش را در تمرینات تیم ملی به نمایش بگذارد.
سایت رسمی فدراسیون فوتبال در این باره نوشت:
«مهدی گودرزی بازیکن خیبر خرمآباد با تصمیم امید روانخواه جای افشین صادقنژاد را در اردوی تدارکاتی تیم ملی امید در اصفهان گرفت.»
دعوت از گودرزی میتواند فرصت مناسبی برای این بازیکن مستعد باشد تا مسیر خود را برای حضور در ردههای بالاتر تیم ملی هموار کند.