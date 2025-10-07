خبرگزاری کار ایران
استارت روسیه برای تقابل حساس با ایران

استارت روسیه برای تقابل حساس با ایران
اردوی آماده‌سازی روسیه برای تقابل دوستانه با ایران آغاز شده است.

به گزارش ایلنا، اردوی آماده‌سازی تیم ملی روسیه روز یکشنبه، ۵ اکتبر، در مرکز تمرینی نووگورسک آغاز شد. نخستین گروه از بازیکنان به محل اردو وارد شدند و تمرینات ابتدایی خود را در سالن بدنسازی انجام دادند.

تیم ملی روسیه تحت هدایت والری کارپین، سرمربی خود، برای این اردو ۳۰ بازیکن را فراخوانده است. این مرحله از اردو با هدف آماده‌سازی تیم برای دو دیدار دوستانه برگزار می‌شود که در چارچوب تورنمنت تدارکات انجام خواهد شد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، روسیه ابتدا در تاریخ ۱۰ اکتبر در ورزشگاه ولگوگراد آرنا به مصاف تیم ملی ایران خواهد رفت و سپس در روز ۱۴ اکتبر در ورزشگاه مرکزی دینامو مسکو میزبان تیم ملی بولیوی خواهد بود.

این فیفادی محکی جدی برای تیم ملی ایران و روسیه خواهد بود و دو تیم احتمالا با ترکیبی جذاب و پرستاره روبه‌روی یکدیگر صف‌آرایی خواهند کرد.

