بازیکن جوان گلگهر:
خواهر استقلالیام باعث شد فوتبالیست شوم
تانیا جهانشاهی، بازیکن جوان و آیندهدار تیم گلگهر، پس از به ثمر رساندن گل مهمش درباره مسیر فوتبالی، اهداف و تجربه حضور در فوتبال بانوان صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، تانیا جهانشاهی، متولد ۱۰ آذر ۱۳۸۶ در تهران، بازیکن جوان گلگهر در گفتوگو با خبرنگار ما درباره گل اخیرش و انگیزههایش توضیح داد. او درباره گلی که به ثمر رساند گفت: «این گل قبلاً در تمرینات تمرین شده بود و من هم پیش از این مشابهش را زده بودم، اما در آن بازی خاص، گل کاملاً ناخودآگاه به ثمر رسید. از لحظهای که توپ را زدم، حس کردم کنترل کامل روی آن داشتم، نمیدانم شانس بود یا مهارتی که داشتم، اما خیلی خوشحالم که توانستم این گل را به ثمر برسانم.»
تانیا که تنها ۱۷ سال دارد، درباره رسیدن زودهنگام به توجهها و اهداف آینده خود بیان کرد: «این اتفاقها باعث نمیشود فکر کنم به اهدافم رسیدهام. اینها صرفاً انگیزهای برای ادامه مسیر هستند. هدف اصلی من حضور در تیم ملی است و امیدوارم بتوانم هم به تیم کشورم کمک کنم و هم لژیونر شوم.»
او درباره اعتماد به نفس خود توضیح داد:«خانوادهام اهل ورزش نیستند، اما باور به خودم را از مادرم دارم. از کودکی سعی کردم در فضاهای مختلف حضور داشته باشم؛ ویولن زدم، زبان خواندم، فکر میکنم این تجربهها در شکلگیری اعتماد به نفسم نقش داشتهاند.»
تانیا درباره سابقه خانوادگی و شروع فوتبال خود افزود: «خواهرم تینا جهانشاهی هم فوتبالیست است و در استقلال بازی میکند. او باعث شد که من هم به فوتبال بیایم. در حال حاضر در رشته تجربی درس میخوانم و سال آخر هستم، امسال کنکور دارم.»
او درباره شرایط فوتبال بانوان و چالشهایش گفت: «فوتبال بانوان هنوز در جامعه ما جایگاه واقعی پیدا نکرده است. گاهی بعد از تمرین اگر با لباس فوتبال در خیابان باشم، واکنشهای عجیبی دریافت میکنم و مردم تعجب میکنند که آیا دختران هم فوتبال بازی میکنند. با این حال، با تلاش و پشتکار میتوان به موفقیت رسید. حمایت خانواده در این مسیر بسیار مهم است، چرا که بسیاری از استعدادها به دلیل مخالفت خانواده نتوانستهاند ادامه دهند.»
تانیا درباره خانواده خود بیان کرد: «پدرم پیمانکار آب و فاضلاب است و مادرم پس از ازدواج خانهدار شده است.»
او گل اخیرش را به والدینش تقدیم کرد و گفت: «پدر و مادرم در آن بازی ورزشگاه حضور داشتند و حمایت و انگیزه آنها باعث شد بتوانم گل بزنم.»
تانیا درباره تیم گلگهر گفت: «گلگهر باشگاهی حرفهای است و تمام امکانات برای ما فراهم است. از نظر روحی و روانی در آرامش هستیم و تمرکزمان روی بازیهاست. این هفته بازی مهمی با خاتون بم داریم که برای ما حکم فینال دارد. هدفمان قطعا قهرمانی در لیگ است و خوشحالم که کادر فنی به جوانان اعتماد میکند و اجازه میدهد ما فیکس بازی کنیم.»
در پایان، تانیا پیامی به دخترانی که میخواهند وارد فوتبال شوند داشت: «شرایط فوتبال بانوان سخت است و نگاه جامعه متفاوت. اما اگر به این مسیر علاقه دارید، با سختیها بجنگید، چرا که پس از تلاش و پشتکار، شیرینی موفقیت نصیب شما خواهد شد.»