رقم دستمزد حیرت انگیز کریستیانو رونالدو در النصر
بررسی دستمزد ستاره 40 ساله النصر مخاطبان را به عرقام جالب و حیرت انگیزی میرساند.
به گزارش ایلنا، دستمزد حیرتانگیز کریستیانو رونالدو در عربستان، حالا به اندازهای رسیده که حتی از درآمد سالانه باشگاه النصر هم فراتر میرود. تمدید دوساله جدید او با این باشگاه با ارزش تقریبی ۴۹۲ میلیون پوند تنها در قالب حقوق پایه یکی از بزرگترین قراردادهای تاریخ ورزش به شمار میرود؛ رقمی که معادل حدود ۴۸۸ هزار پوند در هر روز است. و این مبلغ حتی شامل پاداشها، تبلیغات و امتیازهای شخصی او نمیشود.
اما پشت این ارقام خیرهکننده، پرسشی بزرگ پنهان است: آیا النصر واقعاً توان پرداخت چنین دستمزدی را دارد؟ زیرا رونالدو دیگر صرفاً برای گلزنی پول نمیگیرد، بلکه او مأموریت دارد تا چهرهی جهانی فوتبال عربستان باشد، توجه رسانههای بینالمللی را جلب کند و لیگ سعودی را در سطح اول فوتبال دنیا معرفی کند.
طبق گزارشها، قرارداد جدید رونالدو فراتر از یک حقوق معمولی است. او نهتنها سهم ۱۵ درصدی از مالکیت باشگاه دارد، بلکه پاداشهای ویژهای برای قهرمانی، استفاده از جت خصوصی و تیمی کامل از کارکنان شخصی نیز در اختیارش قرار گرفته است. ارزش کل بستهی قرارداد بهراحتی از نیم میلیارد پوند عبور میکند.
اما درآمد واقعی النصر داستان دیگری دارد. هرچند این باشگاه از حمایت مستقیم صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان برخوردار است، درآمدش از فروش بلیت، کالاهای رسمی و جوایز ناشی از حضور در تورنمنتها چندان قابلتوجه نیست. برای نمونه، قهرمانی در جام پادشاه عربستان تنها حدود یک میلیون پوند جایزه دارد، رقمی ناچیز در برابر حقوق روزانه رونالدو. حتی با فروش بالای پیراهنها و جذب اسپانسرهای جدید، درآمد فوتبالی خالص باشگاه نمیتواند چنین قراردادی را پوشش دهد.
در واقع، این قرارداد بیش از آنکه اقتصادی باشد، سیاسی و نمادین است؛ معاملهای برای پرستیژ، تأثیرگذاری و دیدهشدن. حضور رونالدو، و حالا تمدید قراردادش، بخشی از برنامهای بزرگتر برای تثبیت جایگاه عربستان در قلب ورزش جهانی است. هر پست اینستاگرامی او، هر مصاحبه، و هر گلی که میزند، توجه دنیا را نه فقط به النصر، بلکه به کل لیگ حرفهای عربستان جلب میکند.
برای النصر و عربستان، پرداخت چنین مبلغی سرمایهگذاری روی دیدهشدن در سطح جهانی است و برای رونالدو، اثباتی است بر اینکه در آستانه ۴۰ سالگی هنوز ارزشش فراتر از زمین فوتبال است. او فقط یک بازیکن نیست، بلکه یک برند جهانی است که هر حرکتش میلیونها چشم را به خود خیره میکند.