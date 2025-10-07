آخرین خبر در مورد خدمت سربازی علیرضا بیرانوند

به گزارش ایلنا، طی روزهای اخیر با انتشار نامه‌ای از سوی فدراسیون فوتبال درباره وضعیت خدمت سربازی علیرضا بیرانوند، بحث معافیت این بازیکن دوباره داغ شد. در این نامه تأکید شده بود که بیرانوند تا ۱۴ مهرماه مجاز به همراهی تراکتور است و پس از آن باید وضعیت خدمتی خود را مشخص کند.

در حالی که مسابقات باشگاهی فعلاً در تعطیلات فیفادی متوقف شده، بیرانوند زمان مناسبی برای انجام کارهای دانشگاهی خود در اختیار دارد. طبق اعلام مجری برنامه فوتبال برتر، او بلافاصله پس از فیفادی در دانشگاه آزاد خرم‌آباد حاضر خواهد شد تا از پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود در رشته تربیت بدنی، گرایش فیزیولوژی، دفاع کند.

در صورت قبولی در این مرحله و با توجه به پذیرش او در مقطع دکترا، بیرانوند می‌تواند تا دو سال دیگر از معافیت تحصیلی بهره‌مند شود و همچنان برای تراکتور به میدان برود. به این ترتیب، او فرصت دارد تا حدود ۳۴ سالگی خدمت سربازی خود را به تعویق بیندازد.

این دروازه‌بان با ۸۰ بازی ملی ایران که یک فصل دیگر با تراکتور قرارداد دارد، در صورت تمدید معافیت، بدون مانع در ادامه مسابقات لیگ برتر حضور خواهد داشت. نکته جالب اینکه محمدحسین میثاقی، مجری فوتبال برتر، در برنامه زنده اعلام کرده قصد دارد در روز دفاع از پایان‌نامه بیرانوند برای تماشای این مراسم به دانشگاه آزاد خرم‌آباد برود.

به نظر می‌رسد این دفاعیه مهم‌ترین گام بیرانوند برای تعیین وضعیت خدمتی‌اش و ادامه حضور در فوتبال حرفه‌ای محسوب می‌شود؛ اتفاقی که در روزهای آینده توجه زیادی از سوی هواداران و رسانه‌ها را به خود جلب خواهد کرد.

انتهای پیام/