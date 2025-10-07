زمان بازگشت ستاره پرسپولیس مشخص شد
مدافع مصدوم پرسپولیس آماده ورود به تمرینات گروهی میشود.
به گزارش ایلنا، محمدحسین کنعانیزادگان به دلیل آسیبدیدگی از ناحیه همسترینگ دو دیدار اخیر پرسپولیس را از دست داد و نتوانست در اردوی تیم ملی برای بازیهای دوستانه برابر روسیه و تانزانیا حاضر شود. این مصدومیت بدموقع، مدافع باتجربه سرخها را موقتاً از میادین دور کرد و نام او را از فهرست تیم ملی خارج ساخت.
پیگیریها حاکی از آن است که روند درمان کنعانیزادگان طبق برنامه پیش رفته و او در پایان وقفه مسابقات ملی به تمرینات گروهی پرسپولیس بازخواهد گشت. بر همین اساس، در صورت نبود مشکل جدید، مدافع سرخها میتواند خود را برای دیدار پیشرو برابر خیبر خرمآباد مهیا کند. بازگشت او میتواند خبر خوبی برای کادر فنی باشد، بهویژه در مقطعی که پرسپولیس برای ترمیم انسجام خط دفاعی به ظرفیت بازیکنان باتجربه نیاز دارد.
کنعانیزادگان که در جام جهانی گذشته به دلیل بدشانسی و ماجرای نیمکتنشینیاش زیر نظر کارلوس کیروش فرصت محدودی برای بازی داشت، حالا چشم به جام جهانی ۲۰۲۶ دوخته است. تحقق این هدف منوط به عبور کامل از مصدومیت، حفظ آمادگی مسابقهای و پیروزی در رقابت فشرده با دیگر مدافعان میانی تیم ملی خواهد بود.
در حال حاضر، بازیکنانی مانند مرتضی پورعلیگنجی، شجاع خلیلزاده، عارف آقاسی، امین حزباوی، بههمراه گزینههایی چون ایری، ابرقویی و زارعی در تلاشاند تا جایگاهی در فهرست نهایی امیر قلعهنویی پیدا کنند. بازگشت بهموقع کنعانیزادگان میتواند معادلات این رقابت را تحتتأثیر قرار دهد و دست کادر فنی تیم ملی را برای انتخاب نهایی بازتر کند.