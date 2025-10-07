خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ادامه حضور بیرانوند در تراکتور منوط به موفقیت در دفاع پایان‌نامه ارشد

ادامه حضور بیرانوند در تراکتور منوط به موفقیت در دفاع پایان‌نامه ارشد
کد خبر : 1696643
لینک کوتاه کپی شد.

در حالی که علیرضا بیرانوند هنوز یک فصل دیگر با تراکتور قرارداد دارد، ادامه بازی او پس از فیفادی به قبولی دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشدش وابسته است.

به گزارش ایلنا،  ماجرای سربازی علیرضا بیرانوند بار دیگر با انتشار نامه‌ای از سوی فدراسیون فوتبال داغ شده است. بر اساس این نامه، بیرانوند تا روز ۱۴ مهر اجازه بازی دارد و پس از آن باید وضعیت معافیت تحصیلی خود را مشخص کند.

با توجه به تعطیلی مسابقات باشگاهی در ایران، بیرانوند فعلاً مشکلی برای همراهی تراکتور نخواهد داشت، اما پس از فیفادی باید دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود را انجام دهد. در صورت قبولی، می‌تواند به حضور در تیم باشگاهی ادامه دهد و با توجه به پذیرش در مقطع دکترا، از معافیت تحصیلی دو ساله بهره‌مند شده و سربازی خود را تا ۳۴ سالگی به تعویق بیندازد.

بیرانوند که یک فصل دیگر با تراکتور قرارداد دارد، پس از فیفادی راهی دانشگاه آزاد خرم‌آباد خواهد شد تا دفاعیه خود را ارائه کند. رقابت‌های باشگاهی تراکتور همزمان آغاز می‌شود، اما پیش‌بینی می‌شود این موضوع مشکلی برای بازی‌های او ایجاد نکند.

جالب اینکه محمدحسین میثاقی اعلام کرده برای تماشای دفاعیه بیرانوند به دانشگاه خواهد رفت. علیرضا بیرانوند، با ۸۰ بازی ملی در کارنامه، تحصیلات خود را از مقطع کارشناسی آغاز کرده و اکنون در رشته تربیت بدنی، گرایش فیزیولوژی، در مقطع کارشناسی ارشد مشغول تحصیل است و آماده ورود به دوره دکتراست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی