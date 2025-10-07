به گزارش ایلنا، ماجرای سربازی علیرضا بیرانوند بار دیگر با انتشار نامه‌ای از سوی فدراسیون فوتبال داغ شده است. بر اساس این نامه، بیرانوند تا روز ۱۴ مهر اجازه بازی دارد و پس از آن باید وضعیت معافیت تحصیلی خود را مشخص کند.

با توجه به تعطیلی مسابقات باشگاهی در ایران، بیرانوند فعلاً مشکلی برای همراهی تراکتور نخواهد داشت، اما پس از فیفادی باید دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود را انجام دهد. در صورت قبولی، می‌تواند به حضور در تیم باشگاهی ادامه دهد و با توجه به پذیرش در مقطع دکترا، از معافیت تحصیلی دو ساله بهره‌مند شده و سربازی خود را تا ۳۴ سالگی به تعویق بیندازد.

بیرانوند که یک فصل دیگر با تراکتور قرارداد دارد، پس از فیفادی راهی دانشگاه آزاد خرم‌آباد خواهد شد تا دفاعیه خود را ارائه کند. رقابت‌های باشگاهی تراکتور همزمان آغاز می‌شود، اما پیش‌بینی می‌شود این موضوع مشکلی برای بازی‌های او ایجاد نکند.

جالب اینکه محمدحسین میثاقی اعلام کرده برای تماشای دفاعیه بیرانوند به دانشگاه خواهد رفت. علیرضا بیرانوند، با ۸۰ بازی ملی در کارنامه، تحصیلات خود را از مقطع کارشناسی آغاز کرده و اکنون در رشته تربیت بدنی، گرایش فیزیولوژی، در مقطع کارشناسی ارشد مشغول تحصیل است و آماده ورود به دوره دکتراست.

انتهای پیام/