حمله محمدحسین میثاقی به مدیران هلدینگ خلیج فارس
مجری برنامه فوتبال برتر، مدیران هلدینگ خلیج فارس را به صرف هزینههای غیرضروری برای جذب بازیکن خارجی و غفلت از زیرساختها و ورزشگاهها انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، محمدحسین میثاقی، مجری برنامه فوتبال برتر، در برنامه اخیر خود انتقاد شدیدی به مدیران هلدینگ خلیج فارس وارد کرد.
او گفت: به جای اینکه در بسکتبال از تیمهای پایه شروع کنید، امتیاز یک تیم لیگ برتری را گرفتید و بازیکن از آمریکا آوردید؟ این همه خرج بیحاصل برای چیست؟ بازیکن پر کردید بدون اینکه زیرساخت بسازید.
میثاقی ادامه داد: به جای دو تا سه میلیون دلار که برای بازیکن خرج کردید، میتوانستید چمن ورزشگاه را ترمیم کنید. بازیکن بینالمللی نمیتواند در این زمین دریبل بزند. ساختمان را از پشتبام درست کردهاید، اما پی ساختمان خراب است و زمین تمرین مناسب ندارید.