داماش 1 - 1 نیروی زمینی: توقف سربازان تهرانی در دیار میرزا کوچک خان جنگلی

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته هفتم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم فوتبال داماش گیلان در خانه برابر نیروی زمینی تهران متوقف شد و دو تیم به تساوی رضایت دادند.

شاگردان علی نظرمحمدی که با انگیزه بالا پا به میدان گذاشته بودند، فرصت‌های خوبی برای گلزنی داشتند اما بی‌دقتی در ضربات نهایی و عملکرد منسجم خط دفاعی نیروی زمینی، مانع از پیروزی میزبان شد.

در مقابل، تیم نیروی زمینی تهران با بازی حساب‌شده و دفاع منظم توانست یک امتیاز ارزشمند از این دیدار خارج از خانه به دست آورد و رشت را دست خالی ترک نکند. شاگردان داریوش یزدی حالا امیدوارند این تساوی، آغازی برای بازگشت به مسیر پیروزی باشد.

داماش با این تساوی همچنان در پایین جدول باقی ماند و هواداران این تیم امیدوارند شاگردان نظرمحمدی در هفته‌های آینده بتوانند از بحران فاصله بگیرند و روند صعودی خود را آغاز کنند.

