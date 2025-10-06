خبرگزاری کار ایران
گرامیداشت هفته تربیت بدنی؛

برگزاری مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور در جزیره کیش

این رقابت‌ها به مناسبت هفته تربیت بدنی در دو بخش مردان و بانوان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی،  مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور گرامیداشت هفته تربیت بدنی از ۱۷ مهرماه در جزیره کیش برگزار می‌شود.

 مسابقات نجات غریق قهرمانی کشور گرامیداشت هفته تربیت بدنی در بخش مردان روزهای ۱۷ و ۱۸ مهرماه و در بخش بانوان طی روزهای ۲۰ و ۲۱ مهرماه برگزار خواهد شد.

شرکت‌کنندگان در این دوره از رقابت‌ها در مواد مختلف دو بخش استخری و ساحلی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

 مواد بخش استخری:

۲۰۰ متر با مانع (انفرادی)، ۴ در ۵۰ متر مانع (تیمی)، پرتاب طناب (تیمی)، ۵۰ متر نجات ترکیبی (انفرادی)، ۱۰۰ متر حمل آدمک با فین (انفرادی)، ۵۰ متر حمل آدمک (انفرادی) و ۴ در ۲۵ متر حمل آدمک (تیمی).

مواد بخش ساحلی:

۹۰ متر سرعت (انفرادی)، پرچم در ساحل (انفرادی) و ۴ در ۹۰ متر سرعت (امدادی).

این مسابقات با هدف توسعه مهارت‌های نجات غریق، افزایش آمادگی جسمانی ناجیان کشور و گرامیداشت هفته تربیت بدنی برگزار خواهد شد.

