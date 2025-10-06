رودری اردوی تیم ملی اسپانیا را از دست داد

به گزارش ایلنا، منچسترسیتی در دیداری دشوار موفق شد با نتیجه یک بر صفر از سد برنتفورد عبور کند، اما نگرانی بزرگ این مسابقه نه نتیجه، بلکه مصدومیت رودری بود. هافبک کلیدی سیتی تنها ۲۰ دقیقه پس از آغاز بازی به دلیل احساس درد در ناحیه همسترینگ از زمین بیرون رفت و جای خود را به نیکو گونزالس داد.

تصویر رودری روی زمین و خروج زودهنگامش باعث نگرانی شدید هواداران شد؛ چرا که او فصل گذشته نیز مدتی طولانی به دلیل پارگی رباط از میادین دور بود. هرچند باشگاه هنوز جزئیات دقیقی از وضعیت او اعلام نکرده، اما نشانه‌ها از یک آسیب عضلانی جزئی حکایت دارد.

رودری: فقط کمی درد داشتم، چیز مهمی نیست

پس از پایان بازی، رودری در گفت‌وگو با خبرنگاران، هواداران را آرام کرد و گفت:«حالم خوب است. فقط کمی درد در عضله همسترینگ حس کردم، اما موضوع خاصی نیست. مهم‌تر از همه، پیروزی تیم بود.»

او در ادامه توضیح داد که این ناراحتی شباهت زیادی به احساسی دارد که در فینال یورو تجربه کرده بود: «پا را بیش از حد کشیدم، اما چیز نگران‌کننده‌ای نیست. احساس خوبی دارم و به‌زودی به تمرینات برمی‌گردم.»

رودری همچنین تأیید کرد که در بازی‌های پیش‌روی تیم ملی اسپانیا حضور نخواهد داشت:«قطعاً در مسابقات تیم ملی بازی نمی‌کنم، چون الان زمان استراحت است. اما هدفم این است که برای اولین بازی بعد از تعطیلات آماده باشم. این برنامه من است.»

طبق برنامه، اگر همه چیز طبق انتظار پیش برود، رودری در تاریخ ۱۸ اکتبر و در دیدار برابر اورتون به ترکیب اصلی سیتی بازخواهد گشت. خبری که باعث آرامش خاطر پپ گواردیولا شده است؛ چراکه هافبک اسپانیایی ستون میانی تیم او محسوب می‌شود و نبودش می‌تواند تأثیر زیادی بر روند تیم داشته باشد.

