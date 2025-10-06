رسمی: فابیو کاناوارو سرمربی تیم ملی ازبکستان شد

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال ازبکستان با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که فابیو کاناوارو، مدافع افسانه‌ای فوتبال ایتالیا و برنده توپ طلا، از این پس هدایت تیم ملی این کشور را بر عهده خواهد داشت.

کاناوارو که سه بار در جام جهانی به میدان رفته و در سال ۲۰۰۶ همراه با آتزوری قهرمان جهان شده بود، حالا مأموریت دارد تیم ملی ازبکستان را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا، کانادا و مکزیک آماده کند.

فدراسیون فوتبال ازبکستان در بیانیه خود اعلام کرده است که کاناوارو کار خود را به همراه کادر فنی منتخبش آغاز خواهد کرد. اعضای این کادر عبارت‌اند از:

* اوجنیو آلبارلا – دستیار اول سرمربی (با سابقه فعالیت در تیم ملی ژاپن، یوونتوس، اودینزه و دینامو زاگرب)

* فرانچسکو تروا – مربی بدنساز (با سابقه در بنونتو، اودینزه و دینامو زاگرب)

* آنتونیو کیمنتی – مربی دروازه‌بان‌ها (با سابقه در تیم‌های پایه ایتالیا، سمپدوریا و اسپال)

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: «انتصاب فابیو کاناوارو فصل تازه‌ای را در فوتبال ازبکستان رقم می‌زند. حضور او و تیمش با تجربه‌ای در سطح جهانی و رویکردی حرفه‌ای، مسیر تیم ملی را به سوی اهدافی بزرگ‌تر و موفقیت‌های بین‌المللی هموار خواهد کرد.»

