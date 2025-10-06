خبرگزاری کار ایران
رسمی: فابیو کاناوارو سرمربی تیم ملی ازبکستان شد
فابیو کاناوارو با تصمیم فدراسیون فوتبال ازبکستان رسماً هدایت تیم ملی این کشور را بر عهده گرفت و مأموریت او، آماده‌سازی تیم برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.

به گزارش ایلنا، فدراسیون فوتبال ازبکستان با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که فابیو کاناوارو، مدافع افسانه‌ای فوتبال ایتالیا و برنده توپ طلا، از این پس هدایت تیم ملی این کشور را بر عهده خواهد داشت.

کاناوارو که سه بار در جام جهانی به میدان رفته و در سال ۲۰۰۶ همراه با آتزوری قهرمان جهان شده بود، حالا مأموریت دارد تیم ملی ازبکستان را برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا، کانادا و مکزیک آماده کند.

فدراسیون فوتبال ازبکستان در بیانیه خود اعلام کرده است که کاناوارو کار خود را به همراه کادر فنی منتخبش آغاز خواهد کرد. اعضای این کادر عبارت‌اند از:

* اوجنیو آلبارلا – دستیار اول سرمربی (با سابقه فعالیت در تیم ملی ژاپن، یوونتوس، اودینزه و دینامو زاگرب)

* فرانچسکو تروا – مربی بدنساز (با سابقه در بنونتو، اودینزه و دینامو زاگرب)

* آنتونیو کیمنتی – مربی دروازه‌بان‌ها (با سابقه در تیم‌های پایه ایتالیا، سمپدوریا و اسپال)

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: «انتصاب فابیو کاناوارو فصل تازه‌ای را در فوتبال ازبکستان رقم می‌زند. حضور او و تیمش با تجربه‌ای در سطح جهانی و رویکردی حرفه‌ای، مسیر تیم ملی را به سوی اهدافی بزرگ‌تر و موفقیت‌های بین‌المللی هموار خواهد کرد.»

لوازم خانگی