خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
نگرانی‌ها در مورد ستاره جوان استقلال پایان یافت

مصدومیت سعید سحرخیزان جدی نیست و این مهاجم جوان استقلال امروز به اردوی تیم ملی امید اضافه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، سحرخیزان پس از پایان دیدار استقلال مقابل چادرملو اردکان با بانداژ روی یکی از چشم‌ها ورزشگاه را ترک کرد؛ تصویری که بازتاب گسترده‌ای در فضای مجازی داشت و شایعاتی درباره آسیب‌دیدگی جدی او به همراه آورد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد این آسیب سطحی بوده و جای نگرانی وجود ندارد.

سحرخیزان در این مسابقه از دقیقه ۶۳ به جای محمدرضا آزادی وارد زمین شد و در دقایق پایانی، با چند ضربه سر و شوت، دروازه ادسون ماردن را تهدید کرد اما موفق به گلزنی نشد. تلاش او یکی از نکات پررنگ عملکرد استقلال در نیمه دوم بود.

صبح امروز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه کاروان تیم ملی امید عازم اصفهان شده و سحرخیزان به دلیل انجام معاینات پزشکی در تهران می‌ماند. با این حال، بررسی‌های تکمیلی وضعیت این بازیکن را مطلوب ارزیابی کرده و برنامه‌ریزی لازم برای حضور او در اردوی امید انجام شده است.

باشگاه استقلال نیز ضمن تکذیب گمانه‌زنی‌ها درباره مصدومیت سنگین، اعلام کرد مهاجم جوان آبی‌پوشان بدون مشکل در اختیار کادر فنی تیم ملی امید قرار خواهد گرفت.

