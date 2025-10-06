خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تاجرنیا بدون توضیح درباره آینده ساپینتو، باشگاه استقلال را ترک کرد

تاجرنیا بدون توضیح درباره آینده ساپینتو، باشگاه استقلال را ترک کرد
کد خبر : 1696459
لینک کوتاه کپی شد.

پس از جلسه مهم مدیران استقلال درباره وضعیت ریکاردو ساپینتو، علی تاجرنیا بدون پاسخ به سؤالات خبرنگاران محل باشگاه را ترک کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که جلسه هیئت‌مدیره باشگاه استقلال امروز با محوریت بررسی عملکرد ریکاردو ساپینتو و تصمیم‌گیری درباره ادامه همکاری او برگزار شد، خبرنگاران در مقابل ساختمان باشگاه منتظر اعلام نتیجه این نشست بودند.

او بدون هیچ گفت‌وگویی، باشگاه را ترک کرد و حاضر به پاسخ درباره آینده کادر فنی تیم نشد.

به این ترتیب، همچنان ابهام درباره ماندن یا رفتن ساپینتو در استقلال ادامه دارد و باید دید تصمیم نهایی مدیران آبی‌ها چه زمانی و با چه نتیجه‌ای اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی