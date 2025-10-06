تاجرنیا بدون توضیح درباره آینده ساپینتو، باشگاه استقلال را ترک کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که جلسه هیئت‌مدیره باشگاه استقلال امروز با محوریت بررسی عملکرد ریکاردو ساپینتو و تصمیم‌گیری درباره ادامه همکاری او برگزار شد، خبرنگاران در مقابل ساختمان باشگاه منتظر اعلام نتیجه این نشست بودند.

او بدون هیچ گفت‌وگویی، باشگاه را ترک کرد و حاضر به پاسخ درباره آینده کادر فنی تیم نشد.

به این ترتیب، همچنان ابهام درباره ماندن یا رفتن ساپینتو در استقلال ادامه دارد و باید دید تصمیم نهایی مدیران آبی‌ها چه زمانی و با چه نتیجه‌ای اعلام خواهد شد.

