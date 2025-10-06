تاجرنیا بدون توضیح درباره آینده ساپینتو، باشگاه استقلال را ترک کرد
پس از جلسه مهم مدیران استقلال درباره وضعیت ریکاردو ساپینتو، علی تاجرنیا بدون پاسخ به سؤالات خبرنگاران محل باشگاه را ترک کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که جلسه هیئتمدیره باشگاه استقلال امروز با محوریت بررسی عملکرد ریکاردو ساپینتو و تصمیمگیری درباره ادامه همکاری او برگزار شد، خبرنگاران در مقابل ساختمان باشگاه منتظر اعلام نتیجه این نشست بودند.
او بدون هیچ گفتوگویی، باشگاه را ترک کرد و حاضر به پاسخ درباره آینده کادر فنی تیم نشد.
به این ترتیب، همچنان ابهام درباره ماندن یا رفتن ساپینتو در استقلال ادامه دارد و باید دید تصمیم نهایی مدیران آبیها چه زمانی و با چه نتیجهای اعلام خواهد شد.