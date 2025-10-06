توضیحات رییس کمیته وضعیت بازیکنان درباره رأی پرونده اکبرپور

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، جمشید نورشرق، رییس کمیته وضعیت بازیکنان، درباره رأی صادره در خصوص شکایت سیاوش اکبرپور از باشگاه استقلال گفت:در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، سیاوش اکبرپور دادخواستی به خواسته ۳ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان علیه باشگاه استقلال به کمیته وضعیت ارائه کرد. این پرونده به طرفین ابلاغ شد و پس از آن، جلسه رسیدگی با حضور وکلای دو طرف برگزار شد.

او افزود: پس از انجام استعلام‌های لازم از سازمان لیگ فوتبال و بررسی مستندات ارائه‌شده، کمیته وضعیت اقدام به صدور رأی نهایی کرد که بر اساس آن، باشگاه استقلال به پرداخت مبلغ ۴۵۰ میلیون تومان به سیاوش اکبرپور محکوم شد.

نورشرق در ادامه تأکید کرد:«تا زمان صدور رأی از سوی کمیته وضعیت، هیچ‌گونه اعلام رضایت یا استرداد دادخواست از طرف آقای اکبرپور یا وکلای ایشان به این کمیته واصل نشده است.»

