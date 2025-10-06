خبرگزاری کار ایران
دانیال اسماعیلی‌فر جایگزین صالح حردانی در تیم ملی شد

دانیال اسماعیلی‌فر جایگزین صالح حردانی در تیم ملی شد
کد خبر : 1696448
با مصدومیت صالح حردانی در دیدار استقلال برابر چادرملو، دانیال اسماعیلی‌فر مدافع راست تراکتور به تیم ملی فوتبال ایران دعوت شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، پس از مصدومیت صالح حردانی در جریان دیدار شب گذشته تیم‌های استقلال و چادرملوی اردکان، کادر فنی تیم ملی تصمیم گرفت دانیال اسماعیلی‌فر، مدافع راست تیم تراکتور را به اردوی ملی‌پوشان فرا بخواند.

اسماعیلی‌فر که پیش‌تر نیز سابقه حضور در اردوهای تیم ملی را داشته، در شرایطی به جمع شاگردان امیر قلعه‌نویی اضافه می‌شود که تیم ملی خود را برای انجام دو دیدار دوستانه مقابل روسیه و تانزانیا آماده می‌کند.

اردوی آماده‌سازی تیم ملی از روز یکشنبه در مرکز ملی فوتبال ایران آغاز شده و قرار است ملی‌پوشان طی روزهای آینده تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی پیگیری کنند.

