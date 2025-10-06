چهار استقلالی در اردوی تیم ملی فوتسال بانوان

به گزارش ایلنا و به نقل از رسانه رسمی ورزش بانوان باشگاه استقلال، تیم ملی فوتسال بانوان ایران از پنج‌شنبه، هفدهم مهرماه اردوی آماده‌سازی خود را در تهران آغاز خواهد کرد. این اردو با هدف ایجاد هماهنگی بیشتر میان بازیکنان و آماده‌سازی برای دیدارهای تدارکاتی برابر تیم ملی روسیه برگزار می‌شود.

ملی‌پوشان کشورمان قرار است روز بیست‌ودوم مهرماه راهی مسکو شوند تا در قالب دو بازی دوستانه مقابل تیم ملی روسیه به میدان بروند؛ دیدارهایی که می‌تواند نقش مهمی در آماده‌سازی تیم برای رقابت‌های پیش‌رو ایفا کند.

در ترکیب دعوت‌شدگان به این مرحله از اردو، نام فرزانه توسلی، نسترن مقیمی، مهتاب بنایی و مارال ترکمان از تیم فوتسال بانوان استقلال نیز دیده می‌شود. این چهار بازیکن با عملکرد درخشان خود در ترکیب استقلال، جایگاه ثابتی در تیم ملی به دست آورده‌اند و حالا قرار است نقش پررنگی در برنامه‌های فنی کادر مربیگری تیم ملی ایفا کنند.

