به گزارش ایلنا، خورخه والدانو سرمربی پیشین تنریفه (۱۹۹۲–۱۹۹۴)، رئال مادرید (۱۹۹۴–۱۹۹۶) و والنسیا (۱۹۹۶–۱۹۹۷) در برنامه Fútbol en Movistar Plus+ با مرور شکست بارسلونا مقابل پاری‌سن‌ژرمن در لیگ قهرمانان، به تحلیل باخت سنگین ۴ بر یک آبی‌اناری‌ها در لالیگا برابر سویا پرداخت.

والدانو ۷۰ ساله گفت:«پاری‌سن‌ژرمن بارسلونا را کمی آسیب‌پذیر کرد.» او تأکید کرد که آن شکست باعث شد بارسلونا به «برخی از ضعف‌های خود» پی ببرد: «به‌ویژه در ۳۰ دقیقه پایانی بازی، این ضعف‌ها بیشتر دیده شد.»

مدیر ورزشی پیشین رئال مادرید درباره باخت ۴–۱ در سانچس‌پیسخوان افزود:«فکر می‌کنم گرمای شدید سویا هم بی‌تأثیر نبود.»

والدانو ضمن اشاره به «فشار خفه‌کننده» سویا، آن را «بیلسایی» توصیف کرد:«فشار نفر به نفر در یک بازی بیلسیستی خط میانی بارسا را از نفس انداخت و هافبک‌ها را خفه کرد.»

به این ترتیب، از نگاه والدانو، ترکیبِ اثر روانی شکست اروپایی و پرس نفر به نفرِ سویا، تصویر روشنی از آسیب‌پذیری‌های فعلی بارسلونا ارائه داد؛ نکته‌ای که می‌تواند در ادامه فصل برای هانسی فلیک و کادرفنی بارسا هشداری جدی باشد.

