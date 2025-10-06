استقبال بی نظیر از صلاح در فرودگاه قاهره
محمد صلاح مورد استقبال گسترده در فرودگاه قاهره قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، محمد صلاح، ستاره لیورپول و کاپیتان تیم ملی مصر، امروز (یکشنبه) با ورودش به فرودگاه بینالمللی قاهره، با استقبالی غیرمعمول و پرشور روبهرو شد. او برای حضور در اردوی تیم ملی مصر و آمادهسازی جهت دو دیدار پایانی مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ به قاهره بازگشت.
هنگام خروج صلاح از فرودگاه، گروهی از دختران جوان در سالن انتظار حضور داشتند و با در دست داشتن پرچمهای مصر به استقبال او رفتند. این صحنه احساسی با واکنش مثبت کاپیتان مصر همراه شد و او ضمن لبخند و گفتوگو با هواداران، با آنها عکس یادگاری گرفت.
حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، روز گذشته فهرست بازیکنان برای دو دیدار پایانی مقابل جیبوتی و گینه بیسائو را اعلام کرد. این مسابقات در چارچوب گروه نخست از مرحله مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار میشود که قرار است به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک انجام شود.
محمد صلاح، ستاره بزرگ لیورپول، در صدر این فهرست قرار دارد و مصر با ۲۰ امتیاز در صدر جدول گروه اول است؛ پنج امتیاز بیشتر از بورکینافاسو در رده دوم. شاگردان حسام حسن تنها به دو امتیاز از دو دیدار باقیمانده نیاز دارند تا صعودشان به جام جهانی برای چهارمین بار در تاریخ فوتبال این کشور قطعی شود.
دیدار نخست تیم ملی مصر روز هشتم اکتبر در مراکش برابر جیبوتی برگزار میشود و سپس در ۱۲ اکتبر در قاهره میزبان گینه بیسائو خواهد بود. پیروزی مقابل جیبوتی که تنها یک امتیاز دارد، میتواند صعود رسمی مصر را رقم بزند.