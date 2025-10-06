عملکرد درخشان ژابی آلونسو: صدرنشین لالیگا با امباپهای طوفانی
رئال مادرید با هدایت ژابی آلونسو، پس از گذشت ۱۰ دیدار از فصل جدید، در شرایطی ایدهآل قرار دارد؛ ۹ پیروزی از ۱۰ بازی، صدرنشینی در لالیگا، تداوم قدرت در لیگ قهرمانان و درخشش خیرهکنندهی کیلیان امباپه باعث شده تا سرمربی آلمانیالاصل مادریدیها با اعتمادبهنفس بالا به استقبال فیفادی برود.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید با سرمربیگری ژابی آلونسو، دومین وقفهی فصل را با آرامش و اطمینان خاطر پشت سر میگذارد. مادریدیها نهتنها در لالیگا جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کردهاند، بلکه در لیگ قهرمانان نیز با اقتدار در مسیر صعود قرار دارند.
رئال در ۱۰ دیدار ابتدایی خود ۹ پیروزی و تنها یک شکست ثبت کرده است؛ باختی سنگین اما آموزنده که در دربی مادرید مقابل اتلتیکو رقم خورد. شکست ۵ بر ۲ در متروپولیتانو هرچند تلخ بود، اما نتوانست پروژهی در حال رشد آلونسو را متزلزل کند. او پس از آن دیدار تأکید کرد:«باید متعادل باشیم؛ نه در پیروزی بیش از حد خوشحال شویم، نه در شکست بیش از حد افسرده. مسیر طولانی است و باید آرامش خود را حفظ کنیم.»
بازگشت به ثبات و رشد تیمی
پیروزی اخیر مقابل ویارئال باعث شد مادرید با روحیهای مضاعف به فیفادی برود. مقایسه با یک سال پیش، زمانی که کارلو آنچلوتی هنوز روی نیمکت بود، نشان میدهد تغییر رویکرد کاملاً ملموس است.
در آن مقطع، تساویهای پیدرپی برابر مایورکا، لاسپالماس و اتلتیکو مادرید و همچنین شکست در لیگ قهرمانان برابر لیل، نشانههایی از بحران در تیم بود. حالا اما رئال آلونسو با همان تعداد شکست، روحیه و شخصیت متفاوتی دارد. تیمی که منسجمتر، پرتحرکتر و از نظر ذهنی آمادهتر است.
امباپه؛ تفاوت بزرگ فصل جدید
مهمترین تفاوت این فصل با گذشته، حضور کیلیان امباپه در اوج آمادگی است. ستاره فرانسوی تاکنون ۱۴ گل در تمامی رقابتها به ثمر رسانده و به رکن اصلی خط حمله مادرید تبدیل شده است.
امباپه در دوران آنچلوتی گاه سرد و بیانگیزه به نظر میرسید، اما اکنون با اعتماد به نفس کامل بازی میکند و همان مهاجمی است که مدافعان اروپا از او هراس دارند. آلونسو توانسته آزادی عمل و تمرکز لازم را برای او فراهم کند تا دوباره همان بازیکن ترسناک و تعیینکنندهی دوران پاریسنژرمن شود.
صدرنشینی در لالیگا
با وجود شکست سنگین بارسلونا برابر سویا، اختلاف دو امتیازی رئال در صدر جدول اکنون چشمگیرتر از همیشه است. تنها در عرض یک هفته، همهی صحبتها دربارهی «بحران احتمالی» به تحسین از «ثبات و بلوغ تیم آلونسو» تغییر یافته است.
مادرید با ۹ برد از ۱۰ مسابقه، با قدرت در صدر ایستاده و با روحیهای بالا به استقبال بازی بعد از فیفادی یعنی بازی خارج از خانه مقابل ختافه میرود.
وضعیت در لیگ قهرمانان
در لیگ قهرمانان نیز سفیدپوشان با اقتدار پیش میروند. آنها در گروه خود دوم هستند و تنها به دلیل اختلاف یک گل کمتر نسبت به بایرن مونیخ، صدرنشین نیستند. شرایطی کاملاً متفاوت با سال گذشته که رئال در همین مقطع در رتبه هفدهم جدول کلی قرار داشت و زیر فشار انتقادات بود.
پیام آرامش آلونسو
آلونسو که حالا در آغاز دوران مربیگریاش در مادرید به ثبات رسیده، در گفتوگو با رسانههای اسپانیایی تأکید کرده است: «هیچ چیز تمام نشده. مسیر طولانی است و باید همین فروتنی و تمرکز را حفظ کنیم.»
با عملکرد فعلی، آلونسو نهتنها جایگاهش را روی نیمکت رئال مادرید تثبیت کرده، بلکه نشانههای بازگشت دوران اقتدار را نیز نمایان کرده است؛ تیمی منسجم، با ذهنیتی قهرمانانه و رهبرانی چون امباپه که در اوج میدرخشد.