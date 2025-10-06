هشدار به فلیک: پرس بالا یک چیز است، خودکشی دفاعی چیز دیگر!
جرارد لوپز، بازیکن پیشین بارسلونا، پس از شکست سنگین ۴ بر یک این تیم برابر سویا، با انتقاد از ساختار دفاعی بارسا تأکید کرد که هانسی فلیک باید در شیوهی بازی تیمش تجدیدنظر کند.
به گزارش ایلنا، جرارد لوپز، ستاره سابق بارسلونا که بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵ پیراهن این تیم را به تن داشت، در گفتوگویی با برنامه *Fútbol en Movistar Plus+*، شکست سنگین آبیاناریها در ورزشگاه سانچزپیسخوان را مورد تحلیل قرار داد و از نحوهی دفاع تیم تحت هدایت هانسی فلیک انتقاد کرد.
او در ابتدای صحبتهایش گفت: «واضح است که نتایج بارسا دچار افت شده است. اما چیزی که بیشتر نگرانم میکند، عملکرد دفاعی تیم است. بهنظرم این شکست میتواند باعث شود فلیک در پایههای دفاعی تیمش بازنگری کند.»
لوپز که سابقه بازی در تیمهایی چون والنسیا، آلاوس، موناکو و خیرونا را نیز دارد، ادامه داد: «با جلو کشیدن خطوط دفاعی و بازی هجومی هیچ مشکلی نیست، اما وقتی این کار بدون تعادل و هوشیاری انجام شود، به نوعی خودکشی دفاعی تبدیل میشود. بارها این اتفاق را در بازی بارسا دیدهایم و حالا وقت آن رسیده که فلیک بازنگری کند.»
این پیشکسوت بارسلونا هشدار داد که دیگر تیمها اکنون بهخوبی سبک دفاعی فلیک را شناختهاند و از آن بهرهبرداری میکنند: «حریفان بهخوبی فهمیدهاند چگونه از ضعف دفاعی بارسا استفاده کنند. اگر تیم فشار لازم روی توپ نیاورد، عملاً مجبور است خط آخر را تا پشت محوطه خودش بکشد. فلیک بیش از یک سال است که در بارسا کار میکند و وقت آن رسیده با نگاهی انتقادی به ساختار دفاعی تیم بنگرد.»
لوپز در پایان به ضعف تیم در بازی برابر سویا اشاره کرد و گفت: «در آن بازی هیچ نشانی از فشار و پرس مؤثر نبود. زمانبندی حرکات دفاعی هم کاملاً بههم ریخته بود و بارها دیدیم که بازیکنان سویا بهراحتی آزاد میشدند. این نشانه یک مشکل عمیق در سازمان دفاعی تیم است.»