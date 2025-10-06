تودور پس از تساوی با میلان: همین یک امتیاز هم غنیمت بود
سرمربی یوونتوس پس از تساوی بدون گل برابر میلان در تورین، با وجود ناکامی دوباره تیمش در گلزنی، از نتیجه بهدستآمده ابراز رضایت کرد و گفت در چنین دیدار دشواری، کسب یک امتیاز میتواند «غنیمت» باشد.
به گزارش ایلنا، یوونتوس در دیداری سخت و فیزیکی مقابل میلان در ورزشگاه آلیانز به تساوی بدون گل رضایت داد تا روند کمگل شاگردان ایگور تودور در این فصل ادامه پیدا کند. بیانکونری که در هفتههای اخیر با بحران گلزنی روبهرو بوده، در این دیدار نیز نتوانست دروازه حریف را باز کند، اما سرمربی کروات معتقد است تیمش در مسیر درستی گام برمیدارد.
تودور پس از پایان مسابقه در جمع خبرنگاران گفت:«بازی همانطور بود که انتظار داشتیم؛ سخت، فشرده و مقابل تیمی قدرتمند. ما برای پیروزی تلاش کردیم، هر دو تیم موقعیتهایی داشتند، اما در نهایت نتیجه تساوی عادلانه بود. در چنین دیدارهایی، همین یک امتیاز هم ارزشمند است.»
سرمربی یوونتوس در ادامه از عملکرد شاگردانش دفاع کرد و تأکید داشت که تیمش هنوز در حال رسیدن به فرم ایدهآل است:«ما در مسیر درستی قرار داریم. بازیکنان جنگیدند و از نظر فیزیکی تا آخرین لحظه ایستادند. اگر دو گل بیشتر زده بودیم، حالا دو برد دیگر در کارنامهمان بود، اما فوتبال همین است؛ باید تمرکز را حفظ کنیم و کارمان را ادامه دهیم.»
تودور درباره تعویضهایش و تغییر در خط حمله توضیح داد که دلیل اصلی تصمیماتش، خستگی بازیکنان بوده است:«ییلدیز، کونسیسائو و داوید در هفتههای اخیر خیلی بازی کردهاند و طبیعی است که خسته باشند. با تعویضها سعی کردیم انرژی تازهای به تیم بدهیم و پوشش بیشتری در زمین داشته باشیم.»
او همچنین درباره وضعیت برمر، مدافع برزیلی تیمش که هنوز بهطور کامل آماده نیست، گفت:«برمر کمی احساس ناراحتی داشت و نخواستیم ریسک کنیم. او بازیکن مهمی است و باید با احتیاط از او استفاده کنیم. بعد از تعطیلات، آماده بازگشت خواهد بود.»
تودور در پایان تأکید کرد که با وجود نتایج نهچندان درخشان هفتههای اخیر، از پیشرفت تیمش راضی است و باور دارد یوونتوس به مسیر موفقیت بازخواهد گشت: «عملکرد تیم رضایتبخش است. فقط باید گل بزنیم و از موقعیتها بهتر استفاده کنیم. وقتی تلاش و تمرکز را حفظ کنیم، نتایج خوب هم خواهند آمد.»