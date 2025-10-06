تیم منتخب غافلگیر کننده در هفته ششم لیگ برتر

به گزارش ایلنا، لیگ بیست و پنجم داستان عجیبی پیدا کرده و درحالی که یک تیم می‌توانست حداکثر 18 امتیاز کسب کند، تیم‌های مدعی تنها 9 امتیاز گرفته‌اند و با توقف مکررشان فاصله تیم‌ها در جدول لیگ بسیار کم است تا جایی که استقلال روز گشته می‌توانست به یک‌باره از رتبه سیزدهم به صدر جدول برسد اما در بازی چادرملو متوقف شد.

پرسپولیس هم در این هفته متوقف شد و چهارمین تساوی پیاپی خود را کسب کرد؛ تیم قدرتمند مهدی تارتار به سرخ‌ها اجازه پیروزی نداد تا گل گهر نیز یک امتیاز مهم گرفته باشد. سپاهان-ذوب آهن و فولاد-تراکتور نیز دو بازی حساس دیگر این هفته بودند که با تساوی بدون گل به پایان رسیدند.

در این شرایط انتظار نمی‌رود چهار تیم بزرگ و پرطرفدار لیگ سهم زیادی در تیم منتخب هفته داشته باشند. استقلال خوزستان، ملوان، مس رفسنجان و آلومینیوم اراک چهار تیم پیروز هفته ششم رقابت‌های لیگ بودند.

دروازه‌بان:

نیما میرزازاد(مس رفسنجان): دروازه‌بان مس پس از سالها نیمکت نشینی در سپاهان حالا جایگاه خوبی در ترکیب تیم رسول خطیبی پیدا کرده و در روز پیروزی دو بر صفر برابر پیکان او کلین شیت کرد و نمره بالایی گرفت.

مدافعان:

ساسان انصاری (فولاد): کاپیتان فولاد در این هفته در پست دفاع راست قرار گرفت و در بازی تراکتور نمایش درخشانی در دفاع و حمله داشت و مقابل تیم قدرتمند تراکتور به خوبی تیم خود را رهبری کرد.

ابوذر صفرزاده(ملوان): مدافع چپ ملوان هفته بسیار خوبی را سپری کرد و علاوه بر درخشش در دفاع تیمش، گلی سه امتیازی برابر خیبر زد.

شاهین طاهرخانی(ذوب آهن): مدافع مرکزی ذوب آهن در دربی اصفهان نمایش خوبی داشت و اجازه نداد شاگردان نویدکیا دروازه تیمش را باز کنند و نقش پررنگی در کلین شیت ذوبی‌ها داشت.

شجاع خلیل‌زاده (تراکتور): مدافع تیم تراکتور اگرچه صحنه اصلی این بازی را با اعتراض به داور و دریافت کارت زرد رقم زد اما در طول بازی با تمرکز بسیار خوب، توانست شب درخشانی را پشت سر بگذارد و یک کلین‌شیت را ثبت کند. شجاع که این فصل کیفیت متمایز را از خود ارائه داده، در جدال با گوستاوو بلانکو اجازه نداد او در محوطه جریمه ضربه سر نهایی را بزند و ارسال‌های متعدد تیم یحیی برای دو مهاجم بلند قامت را با همکاری سدلار برگشت داد.

هافبک‌ها:

هادی حبیبی‌نژاد(چادرملو): ستاره شماره ۱۰ چادرملو با درخشش در بازی دیشب نشان داد ساپینتو در مورد او و جذب نکردنش اشتباه کرده است. در دقیقه ۶۹، روی یک اوت بلند و ضربه سر علی طاهران، توپ به حبیبی‌نژاد رسید و او با ضربه‌ای دقیق و فنی دروازه استقلال را باز کرد. گلی که نه‌تنها تیمش را مقابل استقلال پیش انداخت، بلکه بار دیگر کیفیت فنی این بازیکن را به نمایش گذاشت.

عباس حبیبی(ملوان): عباس حبیبی هافبک شماره 21 ملوانی‌ها در این هفته درخشان بود و در نقش یک بازیساز تمام عیار ظاهر شد و توانست برابر خیبر خرم آباد پاس گل سه امتیازی تیمش را به ابوذر صفرزاده بدهد و بنابراین در ترکیب منتخب جای گرفت.

وینگرها

مهدی تیکدری (گل‌گهر سیرجان): او با نمایش درخشانش برابر پرسپولیس، یکی از بهترین‌های هفته لیگ برتر لقب گرفت و جای خود را در تیم منتخب هفته تثبیت کرد. وینگر راست گل‌گهر که با نفوذهای پیاپی و دوندگی مداوم سمت راست زمین را به تسخیر خود درآورده بود، در نیمه دوم با شوتی تماشایی دروازه پیام نیازمند را باز کرد و زمینه‌ساز کسب امتیاز ارزشمند برای تیمش شد.

مهدی شریفی (مس رفسنجان): در حالی که بعد از دو فصل دوری با نظر رسول خطیبی به مس بازگشته، در دیدار با تیم فصل قبل خود همه کار کرد. مهدی شریفی در دیدار با پیکان سرعت و دوندگی بالایی از خود به نمایش گذاشت و اجازه نمی‌داد که میل هجومی مس رفسنجان فروکش کند. اوج درخشش او در نیمه دوم مصاف این هفته مقابل پیکان بود و با نقش داشتن روی هر دو گل مس، سهم به‌سزایی در اولین برد فصل برای خود دست و پا کرد.

مهاجمان:

یاسر آسانی (استقلال): استقلال از دقیقه هفتاد بازی با چادرملو فشار زیادی روی دروازه حریفش ایجاد کرد و این بازی خوب تا حدود زیادی تحت تاثیر آسانی بود، بازگشت به عقب و انتقال توپ به خط حمله، دریبل‌های موفق از سمت راست و حفظ فشار روی دروازه چادرملو فعالیتی بود که بازی هجومی استقلال را کامل کرد و وینگر آبی‌ها در روزی که تیمش برنده نشد، 90 دقیقه تاثیرگذار داشت و با پاس گلی که برای منیر ارسال کرد روز خوبش را کامل کرد.

علی علیپور(پرسپولیس): آقای گل پرسپولیس در این بازی هم پرتلاش نشان داد و همچنان به تنهایی بار خط حمله تیمش را به دوش می‌کشد. علیپور علاوه بر دوندگی و پرس بالا در حساس‌ترین لحظات و درحالی که تیمش عقب افتاده بود پشت ضربه پنالتی قرار رفت و چهارمین گل فصل خود را به ثمر رساند تا در رقابت آقای گلی قرار بگیرد.

