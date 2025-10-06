به گزارش ایلنا، ماسیمیلیانو آلگری، سرمربی میلان، پس از تساوی بدون گل تیمش مقابل یوونتوس در هفته ششم سری‌آ ایتالیا، در حالی که از عملکرد دفاعی شاگردانش ابراز رضایت کرد، از بی‌دقتی در خط حمله و از دست رفتن موقعیت‌های مسلم گلزنی به شدت انتقاد کرد.

این دیدار نخستین حضور آلگری در ورزشگاه آلیانز پس از جدایی از یوونتوس در سال ۲۰۲۴ بود و او در بازگشت به تورین، فرصت خوبی برای کسب سه امتیاز حیاتی داشت. با این حال، شاگردانش در زدن ضربات نهایی ناکام ماندند؛ از جمله ضربه پنالتی کریستین پولیشیچ که از بالای دروازه به بیرون رفت.

آلگری پس از پایان مسابقه گفت:«حتی ندیدم پولیشیچ چگونه پنالتی را زد. پنالتی‌ها همیشه ممکن است از دست بروند. نیمه اول متوازن بود، اما توپ را کند جابه‌جا کردیم و اجازه دادیم یوونتوس فضاها را ببندد. در نیمه دوم بهتر شدیم، انرژی گرفتیم و چند موقعیت عالی ساختیم، اما وقتی یوونتوس را در مشت داشتیم، باید بی‌رحم‌تر می‌بودیم. نکته مثبت این است که گل نخوردیم، اما باید یاد بگیریم در لحظات کلیدی بازی را تمام کنیم.»

سرمربی میلان درباره عملکرد رافائل لیائو که چند موقعیت خطرناک را از دست داد نیز گفت:«لیائو حدود ۴۵ روز از میادین دور بود و هنوز در حال پیدا کردن ریتم بازی است. هفته گذشته به خاطر شرایط تیم مجبور شدیم او را زودتر به میدان بفرستیم. او و انکونکو بازیکنان تکنیکی و تأثیرگذاری هستند که می‌توانند نتیجه بازی‌ها را تغییر دهند و ما به بازگشت کامل‌شان نیاز داریم.»

آلگری همچنین درباره توانایی‌های لیائو در گلزنی توضیح داد:«او در لیل هم به عنوان مهاجم بازی می‌کرد، پس پست فعلی برایش جدید نیست. حرکتش روی پاس مودریچ فوق‌العاده بود، اما بازیکنی با کیفیت او باید از چنین موقعیت‌هایی استفاده کند. استعدادش غیرقابل انکار است، اما حالا وقتش است یاد بگیرد چطور در بزنگاه‌ها سرنوشت بازی را عوض کند.»

مربی ایتالیایی در ادامه از بازگشت احساسی خود به تورین سخن گفت:«احساس خاصی بود. دوباره افرادی را دیدم که سال‌ها با آن‌ها کار کردم و همیشه پشتم بودند. از همه‌شان سپاسگزارم، اما حالا در میلان هستم و هدفم روشن است. یک امتیاز خوب گرفتیم، اما می‌دانم که باید در بازی‌های بعدی با تمرکز و جنگندگی بیشتری نتیجه بگیریم.»

آلگری در پایان به تمجید از سانتیاگو خیمنز، مهاجم تیمش پرداخت و گفت:«او بازی خوبی انجام داد و در صحنه پنالتی باهوش عمل کرد. بسیار برای تیم تلاش می‌کند و همین ویژگی باعث می‌شود به او ایمان داشته باشم. با همین روحیه، قطعاً در بازی‌های بعدی به ثمر می‌رسد.»

